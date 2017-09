Hallan muertos a los siete marineros de EU desaparecidos en el Pacífico

Los Ángeles

Los cuerpos de los siete marineros desaparecidos el sábado tras un choque entre un destructor de Estados Unidos y un carguero en el Pacífico fueron hallados este sábado dentro del buque, según informó la Marina estadounidense. El sábado por la noche aún se desconocían las causas del siniestro, que se produjo en la madrugada anterior a unos 100 kilómetros de la costa de Tokio.

“Cuando los equipos de rescate lograron acceder a los espacios que habían sido dañados en el choque de esta mañana, los marineros desaparecidos fueron localizados en los compartimentos de carga inundados”, explicó la Marina en un comunicado, 24 horas después del suceso inicial. Los cuerpos han sido trasladados al Hospital Naval de Yokosuka, donde se encuentra amarrado el buque. El Ejército informará a las familias antes de comunicar los nombres de los fallecidos.

El suceso ocurrió a las 2.30 de la madrugada del sábado. Otras tres personas, incluido el comandante del destructor USS Fitzgerald, Bryce Benson, resultaron heridas. Las imágenes conocidas este sábado muestran un importante daño en el lado estribor del destructor, amarrado en el puerto de Yokosuka. El mercante filipino con el que chocó es tres veces más grande que el destructor.

El Ejército de EE UU está investigando aún las causas del sinestro. “Cuando se haya completado la investigación se podrá atender a las consideraciones legales”, dijo a Reuters un portavoz de la Séptima Flota. Según medios japoneses citados por la misma agencia, las autoridades niponas investigan la posibilidad de una “negligencia profesional”, pero no está claro a cuál de las dos embarcaciones se refieren.

Thoughts and prayers with the sailors of USS Fitzgerald and their families. Thank you to our Japanese allies for their assistance. https://t.co/d1l5ctjNyB