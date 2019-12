Hallan yacimiento gigante de petróleo

Huimanguillo, Tabasco.

Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, informó que fue descubierto un nuevo yacimiento en el pozo petrolero de Quesqui, con reservas por hasta 700 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

"Podemos confirmarle, presidente, la existencia de un yacimiento gigante de 500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de categoría 3P", anunció Oropeza al titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el funcionario, también se está trabajando en la perforación del pozo Quesqui 1 de donde se pretende comprobar una reserva adicional de 200 millones de barriles de crudo equivalente, por lo que el campo podría tener una reserva de 700 millones.

El pozo, que terminó de perforarse en junio de este año, actualmente es capaz de producir cuatro mil barriles de petróleo crudo por día con un potencial de hasta siete mil 500 barriles diarios.

Oropeza estimó que una vez que operen los 11 pozos del campo Quesqui se producirían en 2020 alrededor de 69 mil barriles de petróleo crudo y hasta 300 millones de pies cúbicos de gas.

Para 2021 este pronóstico aumentará a 110 mil barriles de petróleo crudo diarios y 410 millones de pies cúbicos de gas y aceite, respectivamente.

PIDE AMLO A TABASQUEÑOS NO DETENER LOS TRABAJOS

Al encabezar el recorrido por el campo petrolero de tierra Quesqui 1 DEL, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió: "Aprovechar para decirle a mis paisanos de esta región que nos ayuden para que no se detengan los trabajos; que no haya obstáculos y se pueda cumplir los programas, que se piense que si Quesqui produce petróleo es en beneficio del pueblo, no para minorías rapaces o extranjeras, por eso todos ayudemos a rescatar a Pemex", declaró.