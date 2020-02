Hallan sin vida a la conductora británica Caroline Flack

Por medio de un comunicado dirigido a la cadena de televisión de Reino unido, BBC, la familia expresó: "Podemos confirmar que nuestra Caroline falleció hoy, 15 de febrero", aunque no revelaron los motivos del deceso.

Flack comenzó su carrera como actriz en el programa de comedia Bo´ Select!, en el año 2002, y después participó en las series "Soy una celebridad ... "¡Sácame de aquí!", "The Xtra Factor", "Minute to win it" y "Viral tap".

En 2009, la actriz y presentadora ganó el concurso televisivo "Three's Dancing on Wheels"; y en 2015 se convirtió en la anfitriona del programa de telerrealidad "Love Island", así como de su programa derivado "Love Island: Aftersun", que comenzó en 2017.

En medios locales trascendió que la conductora fue encontrada sin vida en su apartamento en Londres, esto luego de que hace unos días fuera acusada de agresión por su expareja, el tenista Lewis Burton, situación que derivó en su salida del programa.