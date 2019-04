Hallan sin vida a Julio Toresani, ex jugador de Boca y River

Buenos Aires, Argentina.

El ex futbolista argentino Julio Toresani, que jugó en River Plate, Boca Juniors e Independiente en la década de 1990 y fue técnico de clubes como los bolivianos Real Potosí y The Strongest, fue hallado sin vida este lunes a los 51 años.



"Boca Juniors lamenta el fallecimiento de Julio César Toresani, quien vistió la camiseta del club entre 1996 y 1997", escribió el club en su cuenta de la red social Twitter.



Según informaron fuentes policiales citadas por la agencia estatal de noticias Télam, el cuerpo de Toresani fue encontrado en un hotel de la Liga Santafesina de Futbol en la ciudad de Santa Fe, donde se alojaba desde hacía unas semanas.



La policía investiga las causas de muerte, que apunta a un posible suicidio.



"El Club Unión lamenta el fallecimiento de Julio Cesar Toresani y acompaña en este difícil momento a su familia y amigos", escribió Unión de Santa Fe, donde jugó entre 1986 y 1989 y 1990 y 1991.



El último trabajo como director técnico del argentino, conocido como "El huevo", fue en el club Rampla Juniors de Uruguay, donde estuvo la última temporada, hasta febrero pasado.



Toresani, nacido en Santa Fe en 1967, comenzó su carrera como jugador en Unión de Santa Fe y años después pasó por Instituto de Córdoba, River Plate, Colón, donde recaló en varias ocasiones, y Boca Juniors ya en 1996.



Entre 1998 y 1999 jugó en Independiente de Avellaneda, pasó por el Audax Italiano de Chile y terminó su carrera como jugador en Patronato de Paraná en 2004.



Como entrenador, pasó por equipos de Argentina como Colón y San Martín de Mendoza y en el exterior estuvo al frente de los bolivianos The Strongest (2009) y Real Potosí (2016), los ecuatorianos Liga de Loja (2015) y Orense (2018) y el uruguayo Rampla Juniors (2018-2019).