Hallan los restos descuartizados de Khashoggi en la residencia del cónsul saudí

Londres, Inglaterra.

El medio, el cual no da detalle sobre sus fuentes, añadió que la cara de Khashoggi fue desfigurada por sus verdugos.



Los restos, según la cadena, fueron hallados en el jardín de la residencia del cónsul saudí, Mohamed Otaibi, quien regresó a Riad el 16 de octubre, un día antes de que equipos turcos registraran su residencia.



La noticia del supuesto hallazgo se conoce poco después de que el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmara este martes que la muerte de Khashoggi fue un salvaje asesinato planeado y prometiera que Ankara llegará al fondo de lo sucedido.



"El asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi fue premeditado", declaró el Mandatario en un discurso en el Parlamento en Ankara.



"Está claro que esta operación no ocurrió por casualidad, sino que fue fruto de una planificación. Tenemos fuertes indicios en este sentido", subrayó.



El líder turco señaló que la investigación de las autoridades turcas continúa y pidió que los 18 ciudadanos detenidos en Arabia Saudí en relación con el asesinato sean juzgados en Turquía.



Asimismo, describió detalles de la investigación turca que hasta ahora habían aparecido en la prensa como filtraciones anónimas, poniendo el acento en que fue un acto premeditado.



Erdogan confirmó que Khashoggi no abandonó el consulado, en el que había sido citado el 2 de octubre, y que la investigación policial se extiende a un bosque en el noroeste de Estambul y al municipio de Yalova, en una provincia colindante.