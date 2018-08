Hallan muerto a 'The Zombie Boy'

Monterrey, México.- Rick Genest, mejor conocido como "The Zombie Boy", murió a la edad de 32 años.

Según los informes, el modelo y artista canadiense se suicidó en su departamento en el barrio Plateau-Mont-Royal en Montreal, Canadá, según informó la policía a iHeartRadio Canadá .

Rick visitó Monterrey el pasado 14 de julio en Expo Tatuaje 2018, donde estuvo conviviendo con los fans y tomándose fotografías. Aunque no platicaba mucho, el modelo se mostró amable y sonriente para sus seguidores.

El modelo obtuvo una exposición masiva después de aparecer en el video musical de "Born This Way" de Lady Gaga.

Fue descubierto por la estilista Nicola Formichetti en 2010, y también apareció en una campaña de Thierry Mugler que condujo al cameo de video musical de Gaga. Participó en campañas para revistas como GQ y Vogue Hommes, y caminó en desfiles de todo el mundo.

"The Zombie Boy" tenía el récord mundial de Guinness por los tatuajes de insectos con 176, y otro por el mayor número de los tatuajes de huesos con 139.

De acuerdo a varios medios canadienses, él estaba trabajando en un álbum de canciones originales con el ex guitarrista de Rob Zombie Mike Riggs antes de morir.

La cantante Lady Gaga publicó un mensaje en su cuenta de Twitter ante la muerte del modelo.

"El suicidio del amigo Rick Genest, el chico Zombie es más que devastador. Tenemos que trabajar más duro para cambiar la cultura, llevar la salud mental a la vanguardia y borrar el estigma que no podemos hablar de ello. Si usted está sufriendo, llame a un amigo o familia hoy. Debemos salvarnos unos a otros", escribió la intérprete.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can´t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB