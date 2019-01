Hallan muerta en su casa a modelo australiana

Cd. de México.

Annalise Braakenseik, modelo, fue encontrada muerta en su departamento de Sydney, reportó The Guardian.



La Policía informó que al no encontrar signos de violencia, parece indicar que la también conductora de televisión se suicidó.



Braakenseik era embajadora de la organización 'R U OK?', dedicada a la prevención del suicidio.



La modelo había mencionado que en el pasado vivió episodios de depresión debido a que dos amigos cercanos se suicidaron y poco después falleció su abuelo.