Hallan muerta a joven amenazada por un agente municipal en Oaxaca

OAXACA, Oax.- "Mira, no se me va a hacer difícil matar a una perra como tú. Si yo quiero te lleno la cabeza de tiros", fue la amenaza que lanzó el agente municipal de El Porvenir, Isaac Hernández Guillén, a la joven Fanny Guadalupe , quien este domingo 26 apareció muerta y dejó en la orfandad a un bebé de seis meses de edad.

También urgió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a investigar este caso con perspectiva de género y no proteger a feminicidas.

Y demandó a la Secretaría General de Gobierno realizar las indagatorias según sus atribuciones, para que no se entorpezca el proceso de investigación basado en protocolos de feminicidio.

Según la carpeta de investigación con número 23472/FIST/CODDI/MATIAS/2021, que circuló en su cuenta de Twitter el activista Joaquín Galván, la joven fue citada el 13 de julio a las oficinas de la agencia municipal de El Porvenir, donde la Isaac Hernández Guillén la insultó, amenazó y golpeó, y la acusó de consumir drogas junto con su pareja, Alexis Trujillo Varela.

"Tú y tu marido se drogan, son tal para cual, por eso no se dejan", dijo Hernández, situación que la joven rechazó, lo que irritó al agente municipal, quien alzó la voz y le gritó: "Eres una perra, no sirves en el pueblo, una persona como tú no hace falta en el pueblo, voy a hacer una junta con los del gabinete para que te corran y te vayas del pueblo, porque ya no te quiero ver".

Cuando la joven pidió que le hiciera una prueba para que confirmara que no se drogaba, el sujeto se levantó de su asiento, se acercó a la joven y le asestó varias cachetadas.

Después vino la amenaza de la autoridad: "Mira, a mí no se me va a hacer difícil matar a una perra como tú, si yo quiero te lleno la cabeza de tiros. Lárgate de una vez de mi oficina, lárgate, y de una vez te aviso que voy a denunciarte por vender drogas, voy a hacer a que te metan a la correccional de menores"

Ayer, Fanny fue encontrada muerta en un presunto "suicidio", por lo que Servicios del Pueblo Mixe (SER) demandó justicia y se implementen con urgencia medidas cautelares para proteger y garantizar la vida integral de la familia.