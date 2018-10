Hallan a hombre sin vida en playa

Isla del Padre, Tx.- Una llamada al número de emergencias 911 en la Isla del Padre la mañana del lunes activó a las agencias de seguridad en la Isla del Padre, al descubrirse el cuerpo de un hombre cerca de la orilla del agua al norte de la playa.

Un poco antes de las 19:00 horas, el cuerpo de un hombre de aproximadamente 60 años de edad, fue descubierto por visitantes que caminaban sobre el acceso 6 cerca del parque Andie Bowie.

Al lugar asistieron los elementos de la policía de Parques del condado de Cameron, verificándose que el hombre no respondía.

Bennie Ochoa Juez de Paz del precinto 1 en Puerto Isabel dio fe de los hechos y ordenó se le practique una autopsia.

Preliminarmente se indicó que el cuerpo del hombre presenta una herida de bala en la cabeza, caso que se mantiene bajo investigación.

Los Rangers del Condado Cameron están investigando la muerte junto con el departamento de Policía de South Padre Island.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del hombre, sin embargo no se descarta que se trate de un turista, ya que no se tiene reportes de personas del área que estén siendo buscadas.

