Hallan en cárceles déficit de custodios

El informe, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), indica que los penales federales alcanzaron, en una escala del 0 al 10, un promedio de 7.53, la más alta desde que se elabora la evaluación en 2012.

Sin embargo, en 16 de los 17 Ceferesos se registró la "Insuficiencia de personal de seguridad y custodia".



Los penales federales que obtuvieron peor calificación fueron el 14 de Durango, con 6.37; el 5 de Veracruz, con 6.54, y el número 1 del Estado de México, 6.67.



En el de Durango, además de la falta de custodios, se registró mala higiene de instalaciones y deficiencias en la alimentación, además de que se detectaron actividades ilícitas al interior del penal.



En contraste, el Cefereso 12 de Guanajuato fue el mejor evaluado, pues alcanzó una puntuación de 8.23, seguido del Cefereso 8 de Sinaloa, con 8.16, y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con 8.05.



"México no podrá superar la situación que enfrenta en materia de seguridad y justicia, si no revisa y atiende los problemas que enfrenta el sistema penitenciario", advirtió el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.



Durante la presentación del diagnóstico, advirtió que, de no atender las fallas penitenciarias, los penales federales o estatales podrían convertirse, paradójicamente, en focos de impunidad.



Destacó que para el diagnóstico se visitaron 203 centros de reclusión de 309 que operan en el País en los tres niveles de Gobierno, pero aclaró que cubrieron el 94 por ciento de la población recluida.



En los centros estatales, federales y prisiones militares, la CNDH contabilizó en total 186 mil 149 personas privadas de la libertad, de las cuales el 5.2 por ciento fueron mujeres.



A nivel nacional, sumando las prisiones estatales, federales y militares, estas instalaciones mejoraron al pasar de un promedio de 6.92 en 2015 a 7.43 este año, agregó González Pérez.



"Este resultado es la suma de esfuerzos realizados, como el específico en cuanto al Programa de Petición de Atención Inmediata, el cual funciona con la presencia permanente de Visitadores Adjuntos en la totalidad de los centros federales y quienes además son un enlace importante, tanto con los sistemas penitenciarios estatales, como con las Comisiones de Derechos Humanos Estatales".



A nivel estatal, la insuficiencia de personal de custodia se detectó en el 73 por ciento de los penales.



En esas prisiones también destacaron las deficiencias en cuanto a actividades laborales y de capacitación, mala higiene de dormitorios y deficiente separación entre procesados y sentenciados.