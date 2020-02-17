Hallan empresas fantasma en Tamaulipas; más casos en la frontera
Registradas en Madero, Victoria, Tampico, Altamira, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo
Cd. Victoria, Tam.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) clasificó a 276 empresas ubicadas en Tamaulipas o que realizaron operaciones en la entidad a las que entraron dentro de la clasificación de empresas fantasma.
De acuerdo con datos proporcionados por el SAT a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, las 276 empresas ingresaron a la clasificación del SAT desde el año 2015 a la fecha, de las cuales en seis casos fueron encontrados contratos en pasadas administraciones
Las empresas se encuentran registradas en ciudades como Madero, Victoria, Tampico, Altamira, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, siendo la franja fronteriza donde se encuentran la mayor cantidad de registros.
La clasificación de estas se empresas entra en lo marcado en el articulo 69 del Código Fiscal de la Federación, el cual indica que estas personas físicas o morales emitieron una factura sin tener los recursos necesarios para desarrollar la actividad que se describe.
También ingresan los contribuyentes que no fueron localizados en sus domicilios fiscales luego de visitas hechas por inspectores fiscales, para esto se realizan publicaciones en el Diario Oficial de la Federación para que los propietarios de las empresas presenten pruebas para desmentir esto.
Las empresas ingresadas a la clasificación del SAT brindaban servicios de comercializadoras, constructoras, servicios de seguridad privada, asesoría jurídica, servicios de asesoría fiscal o de agencia aduanal.
Una de las empresas clasificadas como "fantasma" por el SAT es Tributos del Norte, la cual se encuentra actualmente involucrada en una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción al ser contratada por el municipio de Villa de Casas en el año 2015 para una obra que no se realizó.
En el caso de los municipios de Madero y Tampico estos durante los años 2014 y 2013 contaron con ocho de las empresas clasificadas como presuntas empresas fantasma por el SAT dentro de su padrón de proveedores.
A nivel nacional en el último año el SAT detectó poco más de 10 mil empresas dedicadas a generar y vender facturas falsas, lo cual en febrero del año pasado se decidió hacer pública la lista de estas.
LISTA DE EMPRESAS
AVT110705U80
ALTERNATIVAS VANGUARDISTAS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.
NUEVO LAREDO
CAI111213698
CONSTRUCTOR & INMOBILIARE ZODIAC S.A. DE C.V.
CSP101124835
CARZON SERVICIOS PETROLEROS S DE RL DE CV
REYNOSA
SAE090909JU4
SERVICIO Y ASESORIA EXPANSION S.A. DE C.V.
SAT080526P4A
SELLING & TRADING 2008, S.A. DE C.V.
ATR090429K9A
ALTA TRANSPORTE S.A. DE C.V.
RSM0903125RA
RIO SAN MARCOS S.A. DE C.V.
GAMR8103072B8
GAMEZ MORENO ROSA ISELA
LGF110808I51
LOGISTICA GLOBAL FRONTERIZA NUEVO SANTANDER S.A. DE C.V.
RNO100524DJ1
RECICLADORA DEL NORTE DE NUEVO LAREDO S.A. DE C.V.
NUEVO LAREDO
TAZS681217LZ6
TAVERA ZAMBRANO MARIA SARA
BATR770402F92
BAUTISTA TRINIDAD ROSARIO
CMO0603188Q0
COMERCIALIZADORA LA MOJARRA S.A. DE C.V.
CIUDAD MADERO
GIS050429FW4
GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 5M, S. DE R.L. DE C.V.
JAMM7004107JA
JALIPE LASLO MONTUFAR MOISES
CIC090602PK0
CONSULTORIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION ALAMO, S.A. DE C.V.
MOPA821119CM5
MORADO PUENTE JOSÉ ANTONIO
CCT131024MI7
CONTROL COMERCIAL THERMEX, S.A. DE C.V.
CMI131024FB8
COMERCIALIZADORA MITSUI, S.A. DE .C.V.
EEA131021JM9
ENLACE EMPRESARIAL AKZO, S.A. DE C.V.
GAMR710329ID2
GARCIA MORENO RAQUEL
GDE131021KZ2
GUNMA DESARROLLOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.
MOCA760114BH0
MONTELONGO CASTILLO ALFREDO
BIM970430QJ5
BLOCON INDUSTRIAL MEXICANA, SCP S.C.L.
CTI110104B70
CONSTRU TIME, S.A. DE C.V.
PURH680915P78
PUENTE RIVERA HORTENCIA
RHG060829GF2
REFACCIONES Y HERRAMIENTAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
DDP860326SP2
DINAMICA DE DISEÑOS P G, S.A.
ZEHD630424369
ZERMEÑO HURTADO DORA ANGELICA
ACI110203PM2
ARQUITECTURA CONTEMPORANEA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
CAGL850907BK6
CASTAÑEDA GARCIA LILIA CASANDRA
CARJ7104142Y2
CASANOVA RODRIGUEZ JUAN CARLOS
CDU0706124Z9
CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA UNIDA JOMAR, S.A. DE C.V.
CGM980901L43
CONSTRUCTORA GRUPO MARVA, S.A. DE C.V.
CIF050112A72
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA FOURSAN, S.A. DE C.V.
EOMP530628FH0
ESCOBAR MORENO PEDRO
GATL770507R98
DE LA GARZA TUEXI LAZARO
NUEVO LAREDO
LILA850822AQ7
LICEAGA DE LEON JOSE ALFREDO
LOAB7512272B9
LÓPEZ ALEMÁN BENITO
MPE080515L43
MAX PERFORMANCE, S.A. DE C.V.
RMU040429NK4
EL RISCO DE LA MURALLA, S.C. DE R.L.
RORR7403183AA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RENE ROMHAN
SAMG7504159P3
SANCHEZ MARTINEZ GREGORIO
SCL0210074U2
SERVISTAR CLEAN S.A. DE C.V.
TERD760306RP2
TERAN RUIZ DAVID ESTEBAN
TOGC540528IBA
TORRES GAMEZ CARLOS
VAMJ581018LY0
VAZQUEZ MEDINA JORGE RAFAEL
APP1107126P9
ANALISTAS EN PROCESOS PEGASO LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.
BEMA670422KH3
BELTRAN MARTINEZ ALEIDA
BEPL941030411
BECERRA PADILLA LUIS DONALDO
BMU031118UC8
BUNKER MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V.
BNO060417AR2
BASALTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.
ALDAMA
CDN1006041W5
CAPACITACION Y DESARROLLO DEL NORESTE, S.A. DE C.V.
CRR940307L22
CONSTRUCTORA RECA DE REYNOSA,S.A. DE C.V.
GEN131215NFA
GANADERIA LOS ESLABONES DEL NORTE, S.C. DE R.L. DE C.V.
IHV140423244
INMOBILIARIA HORIZONTE VERDE, S.A. DE C.V.
MATAMOROS
MAHJ8512213X7
MANZANAREZ HERNANDEZ JESUS
MARJ761006QA8
MARQUEZ REYES JACQUELINE
MLI130727FF9
MCL LOGISTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
MLO131210D41
MAGNO LOGISTICA, S.A. DE C.V.
NCO1012101Z7
NEOMEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
PCY030603146
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YARC, S.A. DE C.V.
QMA060623JF2
QUALITY MARSHALS, S.A. DE C.V.
ROLO820930325
RODRIGUEZ LOPEZ OSCAR JESUCRISTO DOS
ROSL8710224D2
RODRIGUEZ SALDAÑA LUIS SERGIO
TRC060309A74
TRES R CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S. DE R.L. M.I.
VICTORIA
VEPR460830ER2
VEGA PEREZ ROSALIO
ACO040806G92
ABASTECIMIENTO CONTINUO, S.A. DE C.V.
BAGE8511204RA
BARAJAS GUERRERO EMMANUEL
DOR061012KRA
DORCHA, S.A. DE C.V.
EGI111101VE3
EASIER GRUPO IMPORTADOR, S. DE R.L. DE C.V.
EIJC700610GF4
ELIZONDO JIMENEZ CLAUDIO
FCO980512JD6
FORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
FOR081202PP4
FORTRO, S.A. DE C.V.
GSS12081655A
GREENE´S SERVICES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
IOP131204FH7
INVERSIONES OPM, S.A. DE C.V.
LSF1303015D0
LEONES SOLUCIONES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.
PIN111111TL5
PUB INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
PMS970715S52
EL PERIODICO MAQUILA SOCIAL, S.A. DE C.V.
MATAMOROS
RSC050110TQ1
ROCHA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
AECW7710176P1
ALEXANDER CIFUENTES WALTER
AEMZ620227CF3
ANGELES MUÑOZ ZENON MARIO
CHE130830JJ1
CONSTRUCTORA DE HOTELES, ESPACIOS Y CONFORT, S.A. DE C.V.
CNE111205RT3
CITY NETWORKS, S.A. DE C.V.
FSL020312KM1
FARMACIAS Y SIMILARES LATINOAMERICANOS, S.A. DE C.V.
HEMM680901DA3
HERNANDEZ MONTALVO MARTIN ELÍAS
IEA130830M68
IG ESTRUCTURAS Y ACABADOS PARA HOTELES, S.A. DE C.V.
IHD130830VE9
IMPULSORA HOTELERA D SAN, S.A. DE C.V.
RAAF520128BX3
RAMIREZ AHUMADA FRANCISCO
SAN FERNANDO
TRS120914LV6
TRANSPORTES RÁPIDOS EL SOL, S.A. DE C.V.
VICL8203103I3
VILLANUEVA CRUZ LUIS EDUARDO
ZACS780818B34
ZAPATA CASTAÑÓN SERGIO ALBERTO
ZIN91022345A
ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
AABM490216DP5
ALANIS BADILLO MINERVA
CMO0706268S6
CYS MOVILES, S.A. DE C.V.
CUP120523952
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DEL POTOSÍ A, S.A. DE C.V.
CUP980518R74
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DEL POTOSI, S.A. DE C.V.
GED0708214B2
GRUPO EMPRENDEDORES DE NEGOCIOS MENESES, S.A. DE C.V.
PASK891225740
PADILLA SALAS KARINA JANETTE
SCE131021GN5
SAITAMA CONCEPTO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
ACT740328AG4
AUTOTRANSPORTES DE CARGA EL TRIÁNGULO DIVISIÓN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
AEC060119238
AIRIL ELECTRONICS CORPORATION, S. DE R.L. MI.
CGA120723TK2
CONSTRUCTORA GARZAL, S.A. DE C.V.
CGM1409257I7
CONSTRUCTORA GRUPO MEDRU, S.A. DE C.V.
CSM131202ID5
CONSULTORÍA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INMOBILIARIO UMEK, S.A. DE C.V
CTA950531JG6
CONSTRUCTORA TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.
DSO070606DN1
DTI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
GARL920830RY6
GALVÁN RIVAS LESLIE LETICIA
GCA110808V29
GRUPO COMERCIALIZADOR ALBO, S.A. DE C.V.
GIG0303117N6
GRUPO INDUSTRIAL GOVELA, S.A. DE C.V.
GIT0802279B8
GRUPO INDUSTRIAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
MNO090415AN7
MECÁNICA NORESTE, S.A. DE C.V.
MOGJ640114HJ1
MONTESINOS GALVAN JORGE ROGELIO
PAS090529G67
PAYROLL AND ADMINISTRATION SERVICES, S.C.
TRA870722LX5
TRANSPORTES REFRIGERADOS ANGELES, S.A. DE C.V.
SAGM671127L13
SALINAS GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL
SCO1402284L4
SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
TIE0708152I3
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V.
TTE050421QC2
TRANSPORTES TENO, S.A. DE C.V.
UAER830122U31
URBAN ENRIQUEZ REFUGIO EDUARDO
AEA090807Q21
AUTO EXPRESS ATLAS, S.A. DE C.V.
ALU100923LD4
ARMANDO LULE, S.C.
CAR1011121W3
CH & R CONSULTORES, S.C.
DAF140128IC3
DISEÑO ARQUITECTÓNICO FLEXIBLE, S.A. DE C.V.
FOT930706EU7
FOTOLITO, S.A. DE C.V.
RAI120309IS0
RECURSOS Y APLICACIONES INTELIGENTES DE NUEVO LAREDO, S.C.
NUEVO LAREDO
ROM101006MW1
ROMEYCO, S.A. DE C.V.
SMI090109RF6
SERVICIOS MÚLTIPLES INTEGRADOS PARA EL COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE C.V.
UEX061115L51
URBANIZACIONES EXPRESS, S.A. DE C.V.
VME070416S92
VILLARREAL MONTEMAYOR EXPRESS, S.A. DE C.V.
AAGJ841016RG8
ALANÍS GONZÁLEZ JAVIER
DAC060710UM1
DESPACHO ADUANERO EN COMERCIO EXTERIOR, S.C.
GAQC650227FH0
GARDUZA QUIROGA MARÍA DEL CARMEN
GST100107988
GRUPO STEEP, S.A. DE C.V.
JBG100831SU6
JIREH-MEX BROKERS GROUP, S.A. DE C.V.
MORA551117G12
MORALES RODRIGUEZ ALICIA
SISS710124659
SILVA SALDÍVAR SAGRARIO GUADALUPE
VIM1308169D6
VILLAGO IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.
REYNOSA
CIEG6804151V4
CIGALA ESPARZA GILBERTO
CIG060720JD0
CONSTRUSERVICIOS INDUSTRIALES GALINDO, S. DE R.L. DE C.V.
CQT080207DX8
COMERCIALIZADORA QUALITY AND THECNOLOGYC, S.A. DE C.V.
DHE070118PT9
DESPACHO HEGA, S. DE R.L. M.I.
IAN130405KYA
IMPER ADITIVOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.
ISS0807085D0
I.S.S.T.I.C. DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
JEC070305HY1
JR ELEKTRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
MFF1109223J3
METALES Y FIERRO DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.
OSM110702QUA
ONIX SERVICIOS Y MATERIALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE CV
PIN100811NC6
PHB INGENIERÍAS, S. DE R.L. DE C.V.
ACO130208K37
ACEVEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
VCM140403NH0
VENTAS DE CELULARES MÉXICO, S.A. DE C.V.
MEEG841206QW5
MÉNDEZ ESPINOZA GUILLERMO ISAAC
CAI980324KT8
COMERCIALIZADORA A&R INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
MCC120727173
MULTISERVICIOS CORPORATIVOS CARPION, S.A. DE C.V.
AIA120507CA7
ACC INGENIERÍA AMBIENTAL APLICADA, S.A. DE C.V.
BATM780302EA6
BALZECA TOLEDO MIRIAM DEL CARMEN
CAPR7709084Y4
CHABRAND PÉREZ ROBERTO
CASJ680906HF5
CHÁVEZ SÁNCHEZ JESÚS RAMIRO
EPT100528J45
EMAVI POWER TRANSMISIÓN DIVISIÓN, S.A. DE C.V.
GTC080118U59
GLOBAL TRADING CONSULTANTS, S.A. DE C.V.
ITB000202MW9
INSUMOS TÉCNICOS DEL BRAVO, S.A. DE C.V.
MORV550106E47
MORALES ROCHA VICTOR MANUEL
TNO091110AF2
TRIBUTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.
VICTORIA
AJE1509096N2
ADMINISTRACIÓN JURÍDICA EMPRESARIAL DEL SOCONUSCO, S.C.
CCW110621HU9
CORPORATIVO COMERCIAL W, S.A. DE C.V.
CIR131202TG2
CORPORATIVO INDUSTRIAL ROOL, S.A. DE C.V.
COG0904254V3
CONTROL OPERATIVO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
EPR0107028L3
ENLACES PRODUCTIVOS, S.A. DE C.V.
EQU090601FR5
EQUIWORLD, S.A. DE C.V.
ICG150807Q39
INSUMOS PARA EL CAMPO EL GANADERO, S.A. DE C.V.
LCI15110218A
LOGÍSTICA COPENHAGUE INC, S.A. DE C.V.
MMA131202DL4
MANTENIMIENTO MECÁNICO AUTOMOTRIZ PUNKY, S.A. DE C.V.
PEO131202LL2
PAPELERA ESCOLAR Y DE OFICINA KOLA, S.A. DE C.V.
QUBA850505684
QUEVEDO BARRERA ANA KARINA
CAGX920319CL8
CAVAZOS GOMEZ JOSÉ ODIR ALEJANDRO
CHG060711K10
CONEXIONES HIDRÁULICAS DEL GOLFO, S. DE R.L. DE C.V.
MMS11120682A
MACPASA MAQUINARIA Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.
RAG0008239Y0
RODRÍGUEZ AGUILERA Y CIA, S.A. DE C.V.
GAEJ711017SBA
GARCÍA ELIZALDE JUAN CARLOS
GAR1403133D3
GRUPO ADMINISTRATIVO RUANNY, S.A. DE C.V.
ICA141002QW1
IMPULSORES CORPORATIVOS ALSE, S.A. DE C.V.
JACJ790409G11
JAIME CRUZ JAIME
ODN810907G94
OFI DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S.A. DE C.V. // Fusionante de PROYECTOS ADMINISTRATIVOS BSN, S.A. DE C.V.
ROAM740802CPA
ROJAS ALCALÁ MIRTHA IDALIA
STC1105091H9
SERVICIOS DE TECNOLOGÍA CASTRO, S.A. DE C.V.
GURA490908DD7
GUERRERO RIVAS ANDRÉS
NIMJ520408E21
NIETO MENDOZA JAVIER
SIS110202NV9
SERVICIOS INDEPENDIENTES DEL SUR, S.A. DE C.V.
AAC1312027F4
ARRENDAMIENTOS AOKI CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
ACO150824RI6
ACMX CONSULTORÍA, S.C.
AVA090813Q48
AVANTE 30/3, S.A. DE C.V.
CAR1211099I3
CARSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
CAVS870417QA6
CANTÚ VEGA JOSÉ SANTOS
CIN1210164Q8
COMERCIALIZADORA INSEGNANTI, S.A. DE C.V.
CKO111107U91
CORPORATIVO KOWALSKA, S.A. DE C.V.
COAG710505K57
COLI ÁLVAREZ GABRIEL ANTONIO
DAMT681015M92
DÁVILA MONTES MARÍA TERESA DE JESÚS
DDM100111PF1
DESARROLLO DE MEJORA EN PROCESOS EMPRESARIALES, S. DE R.L. M.I.
GUMK730607TIA
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ KENIA ZORAYDA
IAR150130DJ9
INMOBILIARIA ARMSTRONG, S.A. DE C.V.
IES130218GD1
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EL SINAÍ, S.A. DE C.V.
PCL110530QH8
PAD CLEAN, S.A. DE C.V.
PRO1012107X1
PROMEDNOR, S.A. DE C.V.
PYE131203CH0
PROYECTOS Y EDIFICACIÓN DEADMAUS, S.A. DE C.V.
REHG430115N48
RESÉNDEZ HERRERA JOSÉ GILBERTO
ZAGA750510MS7
ZAPOTITLA GUERRERO ANTONIO
ACC130228952
ASESORES Y CONSULTORES EN CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.
CTU020312MU1
CONCRETOS TULTEPEC, S.A. DE C.V.
EAI000214GS0
EMPRESAS ALLEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
EIL130322QDA
EQUIPOS INDUSTRIALES Y LOGÍSTICOS DEL RIO PANUCO, S.A. DE C.V.
GASD870817IM5
GALVÁN SAENZ DULCE JAZMIN
GOS1303193S0
GRUPO OST, S.A. DE C.V.
GSN100722C71
GRUPO SAZON DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V.
KCO131202S20
KEKES COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
KNO050302P15
KUNA NORTE, S.A. DE C.V.
ROEL670820TY8
RODRÍGUEZ ESTRADA JOSÉ LUIS
SACF8107154Y4
SÁNCHEZ CASTRO FRANCISCO EMILIO
SIM140214KS2
SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MARÍTIMAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
SRM090901GF8
SUPERIOR RENTALS MEXICANA, S.A. DE C.V.
SSP060505NX7
SISTEMAS DE SEGURIDAD PRIVADA EN TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.
TCO120604SL1
TERRAMEZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
VAVA5810142E7
VALDEZ VÁZQUEZ JOSÉ ARNOLDO
AAS121220G91
ASESORIA, ADMINISTRACION Y SERVICIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
AMM050726SU3
ARRENDADORA DE MAQUINARIA MADERO, S.A. DE C.V.
MADERO
VAAS841127ACA
VALLEJO ARICIAGA SAFIRO
CAS001222Q87
COSOR Y ASOCIADOS, S.C.
CIE061011MH6
CORPORATIVO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL LORVA, S. DE R.L. DE C.V.
CPV0802122Y1
CONSTRUCTURA Y PAVIMENTADORA VIGA, S.A. DE C.V.
EVI15032651A
ECOM VISION, S.A. DE C.V.
GABB820202F62
GARCÍA BOLAÑOS BLANCA IRASEMA
GJO150226PE9
GRANEROS JOGULA, S.P.R DE R.I.
GNE0809089RA
GAMA NEGOCIADORA, S.A. DE C.V.
NUEVO LAREDO
HECA920220D45
HERNÁNDEZ COLÍN ARELI PAOLA
HERI7803224X2
HERNÁNDEZ REYES IDANIA ANAYELI
MCV920306IPA
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES VILLA DE AGUAYO, S.A. DE C.V.
VICTORIA
TDC120416S66
TRANSPORTES D.C.O., S.A. DE C.V.
UIG090526H26
UNIVERSAL INDUSTRIES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
MATAMOROS
ISA0510129Q8
INDUSTRIAL SAVIGON, S.A. DE C.V.
JILE901221DYA
JIMENEZ LOPEZ EDGAR
PSP1408228JA
PROYECTOS Y SERVICIOS PACAL, S.A. DE C.V.
GUVC610626N28
GUTIERREZ VELEZ CARLOS
SAC110713HB2
"SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL ADMINISTRATIVA ABC", S.A. DE C.V.
ZESP500513HA8
ZEPEDA SALDIVAR PEDRO
SIAR700627QC7
SILVA AHUMADA RUBEN
LUSS8608117B0
LUCIO SALINAS SUSANA MARGARITA
PIN0510195U0
PINTAM, S.A. DE C.V.
TGO080701TX5
TERRAMAR DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
BENITO JUAREZ
IAGM6303041L6
ISLAS GARCIA MARTIN
IDA130524FL6
"IGV DATOS", S.A. DE C.V.
LUSH820324JG9
LUNA SILVA HECTOR
REYNOSA
CPR0902073U1
CYM PROMOTORA, S.A. DE C.V.
MTA110427FQ0
MULTIOBRAS TAMAHOLIPA, S.A. DE C.V.
VICTORIA
FAN140828265
FERRO ACERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
GOC1511257C5
GRUPO OPERADOR COMERCIAL UNO TRES, S.A. DE C.V.
MTM150324394
MAQUILAS TEXTILES MADIVA, S.A. DE C.V.
TDI1106202D6
TEEK DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.
CAAN920804934
CASTILLO ANA ROSA
PER1101251Z9
PERYHER, S.C.
VAAF7402077C3
VALLEJO ARICIAGA FELIPE
YAGA881121KG5
YANCORT GARIBALDI ANDREA DE JESUS
BASG930313GV7
BARRAGAN SANCHEZ GABRIEL HONORIO
FOPR7001217NA
FLORES PEREZ RODOLFO
GCO131210UK9
GRANSUR COMERCIALIZA, S.A. DE C.V.
SEN081202BB5
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