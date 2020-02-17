Tamaulipas

Hallan empresas fantasma en Tamaulipas; más casos en la frontera

Registradas en Madero, Victoria, Tampico, Altamira, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo

  • Por: Angel García
  • 17 / Febrero / 2020 -
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Hallan empresas fantasma en Tamaulipas; más casos en la frontera

Emitieron una factura sin tener los recursos necesarios para desarrollar la actividad que se describe.

Cd. Victoria, Tam.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) clasificó a 276 empresas ubicadas en Tamaulipas o que realizaron operaciones en la entidad a las que entraron dentro de la clasificación de empresas fantasma.

De acuerdo con datos proporcionados por el SAT a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, las 276 empresas ingresaron a la clasificación del SAT desde el año 2015 a la fecha, de las cuales en seis casos fueron encontrados contratos en pasadas administraciones

Las empresas se encuentran registradas en ciudades como Madero, Victoria, Tampico, Altamira, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, siendo la franja fronteriza donde se encuentran la mayor cantidad de registros.

La clasificación de estas se empresas entra en lo marcado en el articulo 69 del Código Fiscal de la Federación, el cual indica que estas personas físicas o morales emitieron una factura sin tener los recursos necesarios para desarrollar la actividad que se describe.

También ingresan los contribuyentes que no fueron localizados en sus domicilios fiscales luego de visitas hechas por inspectores fiscales, para esto se realizan publicaciones en el Diario Oficial de la Federación para que los propietarios de las empresas presenten pruebas para desmentir esto.

Las empresas ingresadas a la clasificación del SAT brindaban servicios de comercializadoras, constructoras, servicios de seguridad privada, asesoría jurídica, servicios de asesoría fiscal o de agencia aduanal.

Una de las empresas clasificadas como "fantasma" por el SAT es Tributos del Norte, la cual se encuentra actualmente involucrada en una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción al ser contratada por el municipio de Villa de Casas en el año 2015 para una obra que no se realizó.

En el caso de los municipios de Madero y Tampico estos durante los años 2014 y 2013 contaron con ocho de las empresas clasificadas como presuntas empresas fantasma por el SAT dentro de su padrón de proveedores.

A nivel nacional en el último año el SAT detectó poco más de 10 mil empresas dedicadas a generar y vender facturas falsas, lo cual en febrero del año pasado se decidió hacer pública la lista de estas.

LISTA DE EMPRESAS

AVT110705U80

ALTERNATIVAS VANGUARDISTAS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.

NUEVO LAREDO

CAI111213698

CONSTRUCTOR & INMOBILIARE ZODIAC S.A. DE C.V.

CSP101124835

CARZON SERVICIOS PETROLEROS S DE RL DE CV

REYNOSA

SAE090909JU4

SERVICIO Y ASESORIA EXPANSION S.A. DE C.V.

SAT080526P4A

SELLING & TRADING 2008, S.A. DE C.V.

ATR090429K9A

ALTA TRANSPORTE S.A. DE C.V. 

RSM0903125RA

RIO SAN MARCOS S.A. DE C.V.

GAMR8103072B8

GAMEZ MORENO ROSA ISELA

LGF110808I51

LOGISTICA GLOBAL FRONTERIZA NUEVO SANTANDER S.A. DE C.V.

RNO100524DJ1

RECICLADORA DEL NORTE DE NUEVO LAREDO S.A. DE C.V.

NUEVO LAREDO

TAZS681217LZ6

TAVERA ZAMBRANO MARIA SARA

BATR770402F92

BAUTISTA TRINIDAD ROSARIO

CMO0603188Q0

COMERCIALIZADORA LA MOJARRA S.A. DE C.V.

CIUDAD MADERO

GIS050429FW4

GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 5M, S. DE R.L. DE C.V.

JAMM7004107JA

JALIPE LASLO MONTUFAR MOISES

CIC090602PK0

CONSULTORIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION ALAMO, S.A. DE C.V.

MOPA821119CM5

MORADO PUENTE JOSÉ ANTONIO

CCT131024MI7

CONTROL COMERCIAL THERMEX, S.A. DE C.V.

CMI131024FB8

COMERCIALIZADORA MITSUI, S.A. DE .C.V.

EEA131021JM9

ENLACE EMPRESARIAL AKZO, S.A. DE C.V.

GAMR710329ID2

GARCIA MORENO RAQUEL

GDE131021KZ2

GUNMA DESARROLLOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.

MOCA760114BH0

MONTELONGO CASTILLO ALFREDO

BIM970430QJ5

BLOCON INDUSTRIAL MEXICANA, SCP S.C.L.

CTI110104B70

CONSTRU TIME, S.A. DE C.V.

PURH680915P78

PUENTE RIVERA HORTENCIA

RHG060829GF2

REFACCIONES Y HERRAMIENTAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

DDP860326SP2

DINAMICA DE DISEÑOS P G, S.A. 

ZEHD630424369

ZERMEÑO HURTADO DORA ANGELICA

ACI110203PM2

ARQUITECTURA CONTEMPORANEA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

CAGL850907BK6

CASTAÑEDA GARCIA LILIA CASANDRA

CARJ7104142Y2

CASANOVA RODRIGUEZ JUAN CARLOS

CDU0706124Z9

CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA UNIDA JOMAR, S.A. DE C.V.

CGM980901L43

CONSTRUCTORA GRUPO MARVA, S.A. DE C.V.

CIF050112A72

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA FOURSAN, S.A. DE C.V.

EOMP530628FH0

ESCOBAR MORENO PEDRO

GATL770507R98

DE LA GARZA TUEXI LAZARO

NUEVO LAREDO

LILA850822AQ7

LICEAGA DE LEON JOSE ALFREDO

LOAB7512272B9

LÓPEZ ALEMÁN BENITO

MPE080515L43

MAX PERFORMANCE, S.A. DE C.V.

RMU040429NK4

EL RISCO DE LA MURALLA, S.C. DE R.L.

RORR7403183AA

RODRIGUEZ RODRIGUEZ RENE ROMHAN

SAMG7504159P3

SANCHEZ MARTINEZ GREGORIO

SCL0210074U2

SERVISTAR CLEAN S.A. DE C.V.

TERD760306RP2

TERAN RUIZ DAVID ESTEBAN

TOGC540528IBA

TORRES GAMEZ CARLOS

VAMJ581018LY0

VAZQUEZ MEDINA JORGE RAFAEL

APP1107126P9

ANALISTAS EN PROCESOS PEGASO LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.

BEMA670422KH3

BELTRAN MARTINEZ ALEIDA

BEPL941030411

BECERRA PADILLA LUIS DONALDO

BMU031118UC8

BUNKER MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V.

BNO060417AR2

BASALTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.

ALDAMA

CDN1006041W5

CAPACITACION Y DESARROLLO DEL NORESTE, S.A. DE C.V. 

CRR940307L22

CONSTRUCTORA RECA DE REYNOSA,S.A. DE C.V.

GEN131215NFA

GANADERIA LOS ESLABONES DEL NORTE, S.C. DE R.L. DE C.V.

IHV140423244

INMOBILIARIA HORIZONTE VERDE, S.A. DE C.V.

MATAMOROS

MAHJ8512213X7

MANZANAREZ HERNANDEZ JESUS

MARJ761006QA8

MARQUEZ REYES JACQUELINE

MLI130727FF9

MCL LOGISTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

MLO131210D41

MAGNO LOGISTICA, S.A. DE C.V.

NCO1012101Z7

NEOMEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

PCY030603146

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YARC, S.A. DE C.V.

QMA060623JF2

QUALITY MARSHALS, S.A. DE C.V.

ROLO820930325

RODRIGUEZ LOPEZ OSCAR JESUCRISTO DOS

ROSL8710224D2

RODRIGUEZ SALDAÑA LUIS SERGIO

TRC060309A74

TRES R CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S. DE R.L. M.I.

VICTORIA

VEPR460830ER2

VEGA PEREZ ROSALIO

ACO040806G92

ABASTECIMIENTO CONTINUO, S.A. DE C.V.

BAGE8511204RA

BARAJAS GUERRERO EMMANUEL

DOR061012KRA

DORCHA, S.A. DE C.V.

EGI111101VE3

EASIER GRUPO IMPORTADOR, S. DE R.L. DE C.V. 

EIJC700610GF4

ELIZONDO JIMENEZ CLAUDIO

FCO980512JD6

FORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

FOR081202PP4

FORTRO, S.A. DE C.V.

GSS12081655A

GREENE´S SERVICES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

IOP131204FH7

INVERSIONES OPM, S.A. DE C.V.

LSF1303015D0

LEONES SOLUCIONES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V. 

PIN111111TL5

PUB INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

PMS970715S52

EL PERIODICO MAQUILA SOCIAL, S.A. DE C.V.

MATAMOROS

RSC050110TQ1

ROCHA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

AECW7710176P1

ALEXANDER CIFUENTES WALTER

AEMZ620227CF3

ANGELES MUÑOZ ZENON MARIO

CHE130830JJ1

CONSTRUCTORA DE HOTELES, ESPACIOS Y CONFORT, S.A. DE C.V.

CNE111205RT3

CITY NETWORKS, S.A. DE C.V. 

FSL020312KM1

FARMACIAS Y SIMILARES LATINOAMERICANOS, S.A. DE C.V.

HEMM680901DA3

HERNANDEZ MONTALVO MARTIN ELÍAS 

IEA130830M68

IG ESTRUCTURAS Y ACABADOS PARA HOTELES, S.A. DE C.V.

IHD130830VE9

IMPULSORA HOTELERA D SAN, S.A. DE C.V.

RAAF520128BX3

RAMIREZ AHUMADA FRANCISCO 

SAN FERNANDO

TRS120914LV6

TRANSPORTES RÁPIDOS EL SOL, S.A. DE C.V.

VICL8203103I3

VILLANUEVA CRUZ LUIS EDUARDO

ZACS780818B34

ZAPATA CASTAÑÓN SERGIO ALBERTO

ZIN91022345A

ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 

AABM490216DP5

ALANIS BADILLO MINERVA 

CMO0706268S6

CYS MOVILES, S.A. DE C.V.    

CUP120523952

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DEL POTOSÍ A, S.A. DE C.V.

CUP980518R74

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DEL POTOSI, S.A. DE C.V. 

GED0708214B2

GRUPO EMPRENDEDORES DE NEGOCIOS MENESES, S.A. DE C.V.

PASK891225740

PADILLA SALAS KARINA JANETTE

SCE131021GN5

SAITAMA CONCEPTO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

ACT740328AG4

AUTOTRANSPORTES DE CARGA EL TRIÁNGULO DIVISIÓN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

AEC060119238

AIRIL ELECTRONICS CORPORATION, S. DE R.L. MI.

CGA120723TK2

CONSTRUCTORA GARZAL, S.A. DE C.V.

CGM1409257I7

CONSTRUCTORA GRUPO MEDRU, S.A. DE C.V.

CSM131202ID5

CONSULTORÍA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INMOBILIARIO UMEK, S.A. DE C.V

CTA950531JG6

CONSTRUCTORA TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.

DSO070606DN1

DTI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

GARL920830RY6

GALVÁN RIVAS LESLIE LETICIA

GCA110808V29

GRUPO COMERCIALIZADOR ALBO, S.A. DE C.V.

GIG0303117N6

GRUPO INDUSTRIAL GOVELA, S.A. DE C.V.

GIT0802279B8

GRUPO INDUSTRIAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.

MNO090415AN7

MECÁNICA NORESTE, S.A. DE C.V.

MOGJ640114HJ1

MONTESINOS GALVAN JORGE ROGELIO

PAS090529G67

PAYROLL AND ADMINISTRATION SERVICES, S.C.

TRA870722LX5

TRANSPORTES REFRIGERADOS ANGELES, S.A. DE C.V.

SAGM671127L13

SALINAS GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL

SCO1402284L4

SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

TIE0708152I3

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V.

TTE050421QC2

TRANSPORTES TENO, S.A. DE C.V.

UAER830122U31

URBAN ENRIQUEZ REFUGIO EDUARDO

AEA090807Q21

AUTO EXPRESS ATLAS, S.A. DE C.V.

ALU100923LD4

ARMANDO LULE, S.C.

CAR1011121W3

CH & R CONSULTORES, S.C.

DAF140128IC3

DISEÑO ARQUITECTÓNICO FLEXIBLE, S.A. DE C.V.

FOT930706EU7

FOTOLITO, S.A. DE C.V.

RAI120309IS0

RECURSOS Y APLICACIONES INTELIGENTES DE NUEVO LAREDO, S.C.

NUEVO LAREDO

ROM101006MW1

ROMEYCO, S.A. DE C.V.

SMI090109RF6

SERVICIOS MÚLTIPLES INTEGRADOS PARA EL COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE C.V.

UEX061115L51

URBANIZACIONES EXPRESS, S.A. DE C.V.

VME070416S92

VILLARREAL MONTEMAYOR EXPRESS, S.A. DE C.V.

AAGJ841016RG8

ALANÍS GONZÁLEZ JAVIER

DAC060710UM1

DESPACHO ADUANERO EN COMERCIO EXTERIOR, S.C.

GAQC650227FH0

GARDUZA QUIROGA MARÍA DEL CARMEN

GST100107988

GRUPO STEEP, S.A. DE C.V.

JBG100831SU6

JIREH-MEX BROKERS GROUP, S.A. DE C.V.

MORA551117G12

MORALES RODRIGUEZ ALICIA

SISS710124659

SILVA SALDÍVAR SAGRARIO GUADALUPE

VIM1308169D6

VILLAGO IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.

REYNOSA

CIEG6804151V4

CIGALA ESPARZA GILBERTO

CIG060720JD0

CONSTRUSERVICIOS INDUSTRIALES GALINDO, S. DE R.L. DE C.V.

CQT080207DX8

COMERCIALIZADORA QUALITY AND THECNOLOGYC, S.A. DE C.V. 

DHE070118PT9

DESPACHO HEGA, S. DE R.L. M.I.

IAN130405KYA

IMPER ADITIVOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.

ISS0807085D0

I.S.S.T.I.C. DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

JEC070305HY1

JR ELEKTRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

MFF1109223J3

METALES Y FIERRO DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.

OSM110702QUA

ONIX SERVICIOS Y MATERIALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE CV

PIN100811NC6

PHB INGENIERÍAS, S. DE R.L. DE C.V.

ACO130208K37

ACEVEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

VCM140403NH0

VENTAS DE CELULARES MÉXICO, S.A. DE C.V.

MEEG841206QW5

MÉNDEZ ESPINOZA GUILLERMO ISAAC

CAI980324KT8

COMERCIALIZADORA  A&R INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

MCC120727173

MULTISERVICIOS CORPORATIVOS CARPION, S.A. DE C.V.

AIA120507CA7

ACC INGENIERÍA AMBIENTAL APLICADA, S.A. DE C.V.

BATM780302EA6

BALZECA TOLEDO MIRIAM DEL CARMEN

CAPR7709084Y4

CHABRAND PÉREZ ROBERTO

CASJ680906HF5

CHÁVEZ SÁNCHEZ JESÚS RAMIRO

EPT100528J45

EMAVI POWER TRANSMISIÓN DIVISIÓN, S.A. DE C.V.

GTC080118U59

GLOBAL TRADING CONSULTANTS, S.A. DE C.V.

ITB000202MW9

INSUMOS TÉCNICOS DEL BRAVO, S.A. DE C.V.

MORV550106E47

MORALES ROCHA VICTOR MANUEL

TNO091110AF2

TRIBUTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.

VICTORIA

AJE1509096N2

ADMINISTRACIÓN JURÍDICA EMPRESARIAL DEL SOCONUSCO, S.C.

CCW110621HU9

CORPORATIVO COMERCIAL W, S.A. DE C.V.

CIR131202TG2

CORPORATIVO INDUSTRIAL ROOL, S.A. DE C.V.

COG0904254V3

CONTROL OPERATIVO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

EPR0107028L3

ENLACES PRODUCTIVOS, S.A. DE C.V.

EQU090601FR5

EQUIWORLD, S.A. DE C.V.

ICG150807Q39

INSUMOS PARA EL CAMPO EL GANADERO, S.A. DE C.V.

LCI15110218A

LOGÍSTICA COPENHAGUE INC, S.A. DE C.V.

MMA131202DL4

MANTENIMIENTO MECÁNICO AUTOMOTRIZ PUNKY, S.A. DE C.V.

PEO131202LL2

PAPELERA ESCOLAR Y DE OFICINA KOLA, S.A. DE C.V.

QUBA850505684

QUEVEDO BARRERA ANA KARINA

CAGX920319CL8

CAVAZOS GOMEZ JOSÉ ODIR ALEJANDRO 

CHG060711K10

CONEXIONES HIDRÁULICAS DEL GOLFO, S. DE R.L. DE C.V.

MMS11120682A

MACPASA MAQUINARIA Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.

RAG0008239Y0

RODRÍGUEZ AGUILERA Y CIA, S.A. DE C.V.

GAEJ711017SBA

GARCÍA ELIZALDE JUAN CARLOS

GAR1403133D3

GRUPO ADMINISTRATIVO RUANNY, S.A. DE C.V.

ICA141002QW1

IMPULSORES CORPORATIVOS ALSE, S.A. DE C.V.

JACJ790409G11

JAIME CRUZ JAIME

ODN810907G94

OFI DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S.A. DE C.V. // Fusionante de PROYECTOS ADMINISTRATIVOS BSN, S.A. DE C.V.

ROAM740802CPA

ROJAS ALCALÁ MIRTHA IDALIA

STC1105091H9

SERVICIOS DE TECNOLOGÍA CASTRO, S.A. DE C.V.

GURA490908DD7

GUERRERO RIVAS ANDRÉS 

NIMJ520408E21

NIETO MENDOZA JAVIER 

SIS110202NV9

SERVICIOS INDEPENDIENTES DEL SUR, S.A. DE C.V.

AAC1312027F4

ARRENDAMIENTOS AOKI CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

ACO150824RI6

ACMX CONSULTORÍA, S.C.

AVA090813Q48

AVANTE 30/3, S.A. DE C.V.

CAR1211099I3

CARSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

CAVS870417QA6

CANTÚ VEGA JOSÉ SANTOS

CIN1210164Q8

COMERCIALIZADORA INSEGNANTI, S.A. DE C.V.

CKO111107U91

CORPORATIVO KOWALSKA, S.A. DE C.V.

COAG710505K57

COLI ÁLVAREZ GABRIEL ANTONIO

DAMT681015M92

DÁVILA MONTES MARÍA TERESA DE JESÚS

DDM100111PF1

DESARROLLO DE MEJORA EN PROCESOS EMPRESARIALES, S. DE R.L. M.I.

GUMK730607TIA

GUTIÉRREZ MARTÍNEZ KENIA ZORAYDA

IAR150130DJ9

INMOBILIARIA ARMSTRONG, S.A. DE C.V.

IES130218GD1

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EL SINAÍ, S.A. DE C.V.

PCL110530QH8

PAD CLEAN, S.A. DE C.V.

PRO1012107X1

PROMEDNOR, S.A. DE C.V.

PYE131203CH0

PROYECTOS Y EDIFICACIÓN DEADMAUS, S.A. DE C.V.

REHG430115N48

RESÉNDEZ HERRERA JOSÉ GILBERTO

ZAGA750510MS7

ZAPOTITLA GUERRERO ANTONIO

ACC130228952

ASESORES Y CONSULTORES EN CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.

CTU020312MU1

CONCRETOS TULTEPEC, S.A. DE C.V.

EAI000214GS0

EMPRESAS ALLEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

EIL130322QDA

EQUIPOS INDUSTRIALES Y LOGÍSTICOS DEL RIO PANUCO, S.A. DE C.V.

GASD870817IM5

GALVÁN SAENZ DULCE JAZMIN

GOS1303193S0

GRUPO OST, S.A. DE C.V.

GSN100722C71

GRUPO SAZON DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V.

KCO131202S20

KEKES COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

KNO050302P15

KUNA NORTE, S.A. DE C.V.

ROEL670820TY8

RODRÍGUEZ ESTRADA JOSÉ LUIS

SACF8107154Y4

SÁNCHEZ CASTRO FRANCISCO EMILIO

SIM140214KS2

SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MARÍTIMAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

SRM090901GF8

SUPERIOR RENTALS MEXICANA, S.A. DE C.V.

SSP060505NX7

SISTEMAS DE SEGURIDAD PRIVADA EN TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.

TCO120604SL1

TERRAMEZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

VAVA5810142E7

VALDEZ VÁZQUEZ JOSÉ ARNOLDO

AAS121220G91

ASESORIA, ADMINISTRACION Y SERVICIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

AMM050726SU3

ARRENDADORA DE MAQUINARIA MADERO, S.A. DE C.V.

MADERO

VAAS841127ACA

VALLEJO ARICIAGA SAFIRO

CAS001222Q87

COSOR Y ASOCIADOS, S.C.

CIE061011MH6

CORPORATIVO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL LORVA, S. DE R.L. DE C.V.

CPV0802122Y1

CONSTRUCTURA Y PAVIMENTADORA VIGA, S.A. DE C.V.

EVI15032651A

ECOM VISION, S.A. DE C.V.

GABB820202F62

GARCÍA BOLAÑOS BLANCA IRASEMA

GJO150226PE9

GRANEROS JOGULA, S.P.R DE R.I.

GNE0809089RA

GAMA NEGOCIADORA, S.A. DE C.V.

NUEVO LAREDO

HECA920220D45

HERNÁNDEZ COLÍN ARELI PAOLA 

HERI7803224X2

HERNÁNDEZ REYES IDANIA ANAYELI

MCV920306IPA

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES VILLA DE AGUAYO, S.A. DE C.V.

VICTORIA

TDC120416S66

TRANSPORTES D.C.O., S.A. DE C.V.

UIG090526H26

UNIVERSAL INDUSTRIES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

MATAMOROS

ISA0510129Q8

INDUSTRIAL SAVIGON, S.A. DE C.V.

JILE901221DYA

JIMENEZ LOPEZ EDGAR

PSP1408228JA

PROYECTOS Y SERVICIOS PACAL, S.A. DE C.V.

GUVC610626N28

GUTIERREZ VELEZ CARLOS

SAC110713HB2

"SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL ADMINISTRATIVA ABC", S.A. DE C.V.

ZESP500513HA8

ZEPEDA SALDIVAR PEDRO

SIAR700627QC7

SILVA AHUMADA RUBEN

LUSS8608117B0

LUCIO SALINAS SUSANA MARGARITA

PIN0510195U0

PINTAM, S.A. DE C.V.

TGO080701TX5

TERRAMAR DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

BENITO JUAREZ

IAGM6303041L6

ISLAS GARCIA MARTIN

IDA130524FL6

"IGV DATOS", S.A. DE C.V.                                          

LUSH820324JG9

LUNA SILVA HECTOR

REYNOSA

CPR0902073U1

CYM PROMOTORA, S.A. DE C.V.        

MTA110427FQ0

MULTIOBRAS TAMAHOLIPA, S.A. DE C.V.

VICTORIA

FAN140828265

FERRO ACERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

GOC1511257C5

GRUPO OPERADOR COMERCIAL UNO TRES, S.A. DE C.V.

MTM150324394

MAQUILAS TEXTILES MADIVA, S.A. DE C.V.

TDI1106202D6

TEEK DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.

CAAN920804934

CASTILLO ANA ROSA

PER1101251Z9

PERYHER, S.C. 

VAAF7402077C3

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