Hallan desempleados pocas oportunidades

Matamoros, Tam.- Con un propósito común de encontrar un empleo que les permita percibir un salario para mejorar la economía familiar, tanto adultos mayores de 45 años como jóvenes recién egresados de bachillerato, se enfrentan a la cruda realidad de que son pocas las oportunidades para ellos, problema que se agudiza cada inicio de año.

Los ejemplos se pueden ver diariamente, incluso en la vía pública o en la Plaza Principal de Matamoros, donde es común ver jóvenes llenando, una tras otra, solicitudes de trabajo para después recorrer oficinas, sindicatos y comercios para entregarlas, encontrando la mayoría de las veces, la misma respuesta: "Nosotros le llamamos si cumple con los requisitos".

Quienes más se quejan son las personas que ya tienen más de 45 años, como Julián Linares, quien afirma que tiene más de 2 años de haberse pensionado pero que el dinero que recibe cada mes, 3 mil 800 pesos, no le alcanza para las necesidades que tiene junto con su esposa, por lo que, al sentirse todavía con fuerzas para realizar alguna actividad, sigue buscando un empleo.

"Tengo 49 años y trabajé por más de 20 en varias maquiladoras hasta que una vez hubo recorte de personal y me tocó la mala suerte, por lo que decidí iniciar el trámite para mi pensión pero con lo que recibo no me alcanza para los gastos de la casa y ando en busca de trabajo pero siempre me encuentro con que no quieren gente grande", dijo.

Se le menciona que hay programas de algunas dependencias federales que impulsan la ocupación de adultos mayores y dijo que en 2 años seguidos ha acudido a las Ferias del Empleo, entrega solicitudes pero que hasta ahora no ha tenido suerte.

La misma suerte...

>En la misma situación se encuentran jóvenes de entre 16 y 18 años, que por la falta de recursos de sus familias se vieron obligados a truncar sus estudios para ponerse a trabajar pero el no tener experiencia se les dificulta lograr su propósito.

>Así lo explicaron ayer Joselyn Cervantes, de 17 años y Carla Ventura, de 18 años, que desde mediados del año pasado cuando salieron del bachillerato sólo han encontrado ocupación en casas comerciales pequeñas en donde, aseguran, "nos hacen trabajar más de 12 horas, sin día de descanso y nos pagaban 600 pesos por semana"´.