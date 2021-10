Hallan cuerpo enterrado de argentino en Quintana Roo

"La @FGEQuintanaRoo informa que, derivado de una denuncia, se inició una carpeta de investigación en relación al deceso de un masculino de origen extranjero en el Mpio. de Benito Juárez el cual fue sepultado ilegalmente en un jardín, -aparentemente por su pareja sentimental-", informó ayer en su cuenta de Twitter.

La Fiscalía estatal explicó que personal practicó un cateo en el lugar donde se recuperó el cuerpo al cual realizarán los estudios forenses para determinar las causas del fallecimiento.

Daniel Cipolat había llegado a México hace aproximadamente diez años y daba conferencias sobre energía cósmica.

Él tenía programadas unas conferencias en Cancún los días 30 y 31 de octubre, y 2 de noviembre. Sin embargo, desde el pasado 3 de septiembre, desapareció y no se supo de su paradero.

Antes de su desaparición, el argentino de 60 años había contado en una publicación en sus redes que tenía coronavirus.

"Esta vez me tocó a mi. Salí positivo de Covid variante Delta. ¿Qué les puedo decir? Ahí viendo al cuerpo a ver qué hace. Por lo pronto, no responde a ninguna medicación. Sigue su proceso tremendamente debilitante y molesto. No tengo miedo, estoy abierto para cualquier desenlace y lo que deba ser. Estoy transitando por mi noveno día. Para mí todo está siendo digitado a través de la tecnología de microondas. Cuando todo haya terminado, si estoy para contarlo, daré mis conclusiones. Los abrazo con mi corazón. Cuídense!", publicó el 28 de agosto.

Al día siguiente escribió: "La respuesta está en nuestro verdadero potencial. No hay nada más invencible que nuestra más genuina esencia y contra eso no hay nada".