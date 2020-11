Hallan cuerpo de niña de 12 años desaparecida en Zacatecas

Tras darse a conocer el hallazgo del cuerpo de una menor de edad en unos predios del municipio de Fresnillo, finalmente, esta tarde las autoridades ministeriales confirmaron que se trata de la niña Sofía, de 12 años de edad que estaba en calidad de desaparecida.

Por este crimen, han comenzado a emitirse los pronunciamientos de organizaciones y de la sociedad en general para exigir justicia para esta pequeña.

Cabe mencionar que la familia de Sofía reportó esta desaparición ante las autoridades el pasado 11 de noviembre, ocurrida en el municipio de Fresnillo, lo que generó un reporte de búsqueda y se activó el Protocolo Alba por parte de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Sin embargo, la mañana de este domingo comenzó a circular en las redes sociales el operativo desplegado en unos terrenos cerca de la colonia Abel Dávila, colindante con el fraccionamiento San Carlos en el municipio de aquel municipio que alertaba el probable hallazgo de la niña.

Al principio, en el reporte de la noticia criminal por parte de las autoridades policiales sólo confirmaban que se trataba del cuerpo de una femenina y, finalmente, esta tarde, la Fiscalía de Zacatecas optó por bajar de las redes sociales la ficha de búsqueda y confirmó a El UNIVERSAL que sí se trataba de la menor desaparecida, pero que aún no tenían mayores detalles de este hecho, debido a que apenas se estaba integrando la carpeta de investigación, por tanto, se espera que en próximas horas puedan emitir un informe pericial preliminar.

Por lo pronto, la Colectiva Nantzin Zacatecas emitió un pronunciamiento para repudiar el asesinato de la niña Sofía, el cual está dirigido al gobernador Alejandro Tello, al fiscal Francisco Murillo, al alcalde Fresnillo, Saúl Monreal, así como a los diputados locales, donde exigen a las autoridades el esclarecimiento de este y otros crímenes en contra de niños y niñas.

En el manifiesto se reprocha que todos los días en México se asesinen en promedio a 11 niñas y mujeres, lo que constituye una emergencia nacional, tras considerar que "la violencia machista que se viven todos los días, se representa con la forma más cruel de violencia y odio contra las niñas y las mujeres, los feminicidios", donde "niñas las desaparecen, las torturan, las violan y las asesinan", al afirmar que "México es un territorio de terror y de desigualdades, las violencias se han desatado de manera incontrolable".

Ante este escenario, este colectivo pidió a las autoridades no ser omisos ante las múltiples violencias que se viven, porque no se puede seguir normalizando que asesinen a las niñas, a los niños, a las mujeres, ni mucho menos se puede "vivir con angustia y miedo", tras insistir que "los menores merecen ser felices, crecer en las mejores condiciones, desarrollarse en un entorno de armonía y seguridad y como sociedad es nuestra responsabilidad colectiva vigilar el bienestar de los niños y las niñas en los espacios públicos y privados".

En el pronunciamiento de la colectiva Nantzin Zacatecas se lee: "¡Es por eso que decimos que a Sofy la mató el Estado! ¡Fue el Estado! ¡Si no pueden renuncien! Las niñas y los niños no se tocan, no se violan, no se matan. ¡Justicia para Sofía!".