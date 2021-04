Hallan chapopote en costas de Tecolutla, Veracruz

"Enorme cantidad de 'chapo' que está saliendo de las playas de Tecolutla, hay muchísimo 'chapo', todavía hay mucho en el agua, ve la cantidad que hay, qué barbaridad, mira nada más, ve cómo hay 'chapo', qué hacen las autoridades", narró un ciudadano en un video.

Irma Galván, representante de 'Vida Milenaria A.C', detalló a REFORMA que esta situación inédita se da justo en temporada de desove de la tortuga lora, la cual es vista en esta región norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas.

"Justamente nos acaba de hablar personal de la Profepa y nos dijeron que están investigando, a su vez autoridades municipales les dimos conocimiento y dicen que están esperando información de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) que se especializan en este tipo de casos, estamos esperando que nos den instrucciones, porque manejar esos residuos se tienen que hacer con cuidado", afirmó.

"Estamos en temporada de desove, haciendo las inspecciones para rescatar los nidos de las tortugas marinas, a las 13:00 horas me avisan de los avistamientos de las manchas de hidrocarburo, nos dirigimos al lugar que nos reportaron y fuimos y las vimos y nos impactó la cantidad que está saliendo, no habíamos visto algo así, unos pescadores que andaban en la zona nos dijeron desde el punto y son aproximadamente 10 kilómetros".

Galván añadió que, hasta el momento, sólo autoridades municipales han iniciado un recorrido en la zona costera de Tecolutla, pero desconocen el origen de esta contaminación, pues por la zona sólo hay un ducto subterráneo de gas.

"No sé si haya algún derrame, si ande algún buque tanque, esa parte lo desconocemos, hay un polígono de tuberías, no sé si tengan una fuga, nosotros no tenemos ese dato y la plataforma más cercana está muy lejos de nosotros", concluyó.

Hasta el momento, no existe información oficial sobre la contaminación por parte de autoridades municipales, estatales o federales.

En 2020, durante un caso similar donde se observaron manchas de hidrocarburo en el Río Tecolutla, a la altura del Municipio de Papantla, Petróleos Mexicanos (Pemex) afirmó que esas manchas provenían de una emanación natural, conocida como 'chapopotera'.