Hallan alternativas a sitios suspendidos

Los ciudadanos no necesitan que las autoridades avancen en las fases para regresar a la nueva normalidad, porque aunque los sitios de esparcimiento estén cerrados, han logrado otras alternativas sin que nadie les diga nada.

Por ejemplo cada sábado y domingo se reúnen en las orillas del río Bravo, pasando las compuertas, donde familias completas llegan, hacen su carne asada, hacen pescado frito y se bañan en las orillas del río aunque sea de alto riesgo.

De hecho pasando las compuertas hay un anuncio donde señala el peligro de meterse, pero aun así las familias acuden cada fin de semana, con menores que se bañan y que se ponen en peligro ya que el río Bravo es un caudal de mucho riesgo, donde cientos de personas han perdido la vida.

Las albercas, La Playita, el zoológico, están cerrados, por lo que no hay lugares de recreación, aun así, las familias han buscado alternativas como bañarse a orillas del rio bravo.

De igual forma, es usado para pescar, por lo que las familias llegan con comida, sus cañas y mientras los más pequeños se dan un chapuzón.

En estas áreas las autoridades no acuden, por lo que no hay vigilancia y en caso de riesgo no hay quien pueda atender en forma inmediata.

Las familias ya regresaron a la normalidad, sin importarles que la pandemia no haya terminado y pese a los riesgos que conlleva nadar en el río Bravo.