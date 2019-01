Hallan a hombre colgado del retrovisor de un camión en Azcapotzalco

Cd. de México.

El cuerpo fue encontrado cerca de las 9:00 horas en la calle Calzada de Los Ángeles frente a un domicilio marcado con el número 60.



La víctima, que vestía pantalón azul marino y zapatos, estaba suspendida en un camión rojo estacionado, placas 07AK7K.



Paramédicos del Escuadrón de Rescate u Urgencias Médicas, en la ambulancia MX059G2 acudieron a confirmar la muerte y no encontraron heridas de arma de fuego o arma blanca en el cuerpo.



Al parecer el hombre decidió quitarse la vida durante la madrugada de este primero de enero.



El sujeto no ha sido identificado por las autoridades y los vecinos no supieron de quien se trataba.