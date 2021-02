Halla el SWAT tres muertos tras tiroteo

Los oficiales respondieron a la alerta de un tirador activo que luego se modificó a balacera en un complejo de apartamentos localizado en la cuadra 9800 de Summerwood Circle a eso de las 4:30 p.m., indicó la policía, de acuerdo a la nota publicada en el portal del diario la mañana de este lunes.

"Cuando los oficiales se acercaron al edificio, un sospechoso disparó contra los policías e impactó en un patrullero. Se llamó al escuadrón SWAT que realizó varios intentos para que el sospechoso se entregara", dijo la policía.

Los oficiales de SWAT ingresaron al apartamento y encontraron a dos mujeres y a un hombre muertos por heridas de bala.

"Rezo por nuestras víctimas. También me inspira la valentía mostrada por las unidades, ya que de inmediato se encontraron con fuego de rifle (un alojamiento redondo en el reposacabeza del asiento).

"Un ejemplo de los peligros que enfrentan nuestros oficiales a diario, mientras responden a la tragedia. Estén seguros mis hermanos y hermanas", publicó en redes sociales a mediodía del lunes Eddie Garcia, jefe del Departamento de Policía, sin dar más detalles.

La policía no ha difundido la identidad de las víctimas. Los oficiales no llegaron a disparar y no hubo oficiales heridos, se indicó. La investigación continúa y por el momento no hay más información, dijo la policía.