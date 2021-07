Halaga a Abbott ser considerado

En su cuenta de Twitter, el mandatario texano publica sus breves comentarios sobre la nota, misma que reproduce íntegra.

El referido portal detalla que "en el lapso de una semana... firmó proyectos de ley que restringen la enseñanza de la teoría crítica de la raza y permiten que los tejanos porten pistolas sin una licencia. Se está preparando para ordenar a los legisladores estatales que regresen a una sesión especial para aprobar una legislación que restrinja el acceso al voto, una prioridad del Partido Republicano. Y en la afrenta más pugilista a la Casa Blanca del presidente Joe Biden, anunció que Texas construirá su propio muro fronterizo".

Y en base a esos hechos, el análisis de politico.com concluye con el titular que fue del agrado de Abbott: "´Tip of the spear´: Texas governor leads revolt against Biden" (´Punta de lanza´: el gobernador de Texas lidera la revuelta contra Biden).

A menos de seis meses de la presidencia de Biden, los conservadores de Texas se rebelan contra la nueva administración. Y Abbott, el gobernador a menudo eclipsado del estado republicano más grande de la nación, está emergiendo como un líder poco probable de la resistencia de Biden.