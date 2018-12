Hailey Baldwin sorprende con su cambio de look

Hailey Baldwin sorprendió a sus seguidores al publicar una foto en su Instagram Stories en la que luce un nuevo look.

La modelo y esposa de Justin Bieber decidió cortar su cabello y compartir una foto en sus redes.

Baldwin y el cantante canadiense de 24 años se casaron en una ceremonia civil privada en septiembre.

Bieber, quien se hizo famoso a los 15 años, y Baldwin confirmaron inicialmente su matrimonio de manera no oficial a través de comentarios en las redes sociales, cuando el cantante de "Sorry" se refirió a la modelo como "mi esposa" y ella cambió su nombre en Instagram a Hailey Bieber.

La semana pasada, la modelo se dio un respiro de sus redes y confesó el bienestar que sintió con esta decisión.

"Estar fuera de Instagram es lo mejor del mundo", escribió. "Cuando me tomo descansos me siento mucho mejor, mucho más feliz como persona... al segundo en que regreso me da ansiedad inmediata, me pongo triste y nerviosa".