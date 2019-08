El Mañana / Staff.- “Haga de cuenta que no tengo familiares, porque no me visitan, tengo 40 años de que no los veo”, dice Félix Quintanilla, quien tiene 76 años de edad.

El abuelito vive en una casa hogar del adulto mayor y recuerda que una muchacha lo llevó y ahora es residente permanente.

“Me dijeron que estaba muy bonito aquí, mejor que afuera, a como está ahorita, mejor que afuera”, expresa.

Comenta que juega y plática con sus compañeros, que son 70 abuelitos más la mayoría sin familia y que fueron dejados en el abandono.

“A mi me gusta bailar y escuchar los mariachis”, recalca mientras se encuentra postrado en una silla de ruedas.

PERDIÓ LA CUENTA

Guadalupe Cortez Rodríguez, es otra abuelita que tiene 92 años de edad y ya perdió la cuenta de cuanto tiempo lleva en Casa Hogar del Adulto Mayor.

“Ellos cuando pueden por su enfermedad vienen a verme, yo tengo nietos pero no me vienen a ver, unos están en Monterrey y en otra parte, yo tengo problema de la vista y estoy con la esperanza de que me operen el ojo, tengo cataratas, es lo que pido, si veo pero pañoso”, expresa.

Hoy los abuelitos disfrutan a sus nietos y a sus familiares, pero no todos tienen una bonita historia, ya que muchos conviven con otros adultos mayores, lejos de su familia y seres queridos, pero son visitados por personas altruistas o de buen corazón, aunque no son su familia, les llevan amor en este día.

Hoy miércoles 28 de agosto es el Día del Abuelo.