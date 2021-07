"Hadestown" se adelanta al resto en Broadway

Poco después, "Hamilton, "Wicked" y "The Lion King" ("El rey león") anunciaron que reiniciarán sus obras el 14 de septiembre. Otras obras han anunciado fechas para el otoño y el invierno (boreal) incluyendo "Six" y "American Utopia" de David Byrne para el 17 de septiembre y "Dear Evan Hansen" en diciembre.

Algunas de las obras del circuito off-Broadway han reiniciado siguiendo las normas de distanciamiento social.

Cuando Broadway reabra se verá diferente. El musical de gran presupuesto de Disney "Frozen" decidió no retomar las funciones cuando reabra Broadway, al igual que el musical de "Mean Girls".

Pero habrá nuevas obras, incluyendo "Pass Over" de Antoinette Chinonye Nwandu que reabrirá en el Teatro August Wilson, el mismo teatro que dejó vacío "Mean Girls". Y el teatro Shubert ha sido prometido para la obra del dramaturgo Keenan Scott II "Thoughts of a Colored Man".

Todos los teatros de la ciudad cerraron abruptamente el 12 de marzo de 2020, bajando el telón para todas las obras incluyendo 16 que estaban por ser estrenadas.

Alguna programadas para la primavera de 2020, como un musical sobre Michael Jackson y una reposición de "Plaza Suite" de Neil Simon protagonizada por Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker — aplazaron sus producciones para 2021. Pero otras abandonaron sus planes por competo como "Hangmen" y una reposición de "Who´s Afraid of Virginia Woolf?" ("¿Quién teme a Virginia Woolf?") de Edward Albee.