Hackers atacan Parlamento británico

El periódico The Guardian informó que los atacantes buscaban acceder a cuentas protegidas por contraseñas débiles.



"Esta mañana descubrimos actividad inusual y pruebas de intento de ataque cibernético en nuestra red informática. Una investigación más detallada por nuestro equipo confirmó que los hackers estaban llevando a cabo un ataque sostenido y decidido en todas las cuentas de usuario parlamentarias en un intento por identificar contraseñas débiles", se lee en un correo electrónico enviado por el Parlamento a los afectados, según informes de The Guardian.



"Estos intentos estaban tratando específicamente de obtener acceso a nuestros correos electrónicos. Hemos estado trabajando estrechamente con el Centro Nacional de Seguridad Cibernética para identificar el método del ataque y hemos hecho cambios para evitar que los atacantes accedan, sin embargo, nuestra investigación continúa".



"Un ataque de ciberseguridad en Westminster, los correos parlamentarios no funcionan de forma remota. Envíen urgencias por mensajes de texto", tuiteó.



Un portavoz de la Cámara de los Comunes confirmó que se detectó un problema de seguridad informática en el Palacio de Westminster y explicó que se inhabilitó el acceso remoto para proteger el sistema.



"Las Casas del Parlamento descubrieron intentos de acceso no autorizados a cuentas de usuarios parlamentarios", dijo el portavoz.



La misma fuente confirmó que el Parlamento británico cuenta con sistemas para proteger las cuentas de miembros y de personal.



El medio The Daily Telegraph informó que los parlamentarios fueron informados anoche del intento de ataque después de que en días anteriores circulara en internet que se estaban vendiendo contraseñas de miembros del Gobierno británico, tras supuestamente haber sido robadas por grupos de hackers.



Algunos diputados confirmaron a la cadena de noticias BBC que no pueden acceder a sus correos electrónicos vía remota, debido a la restricción impuesta por los responsables del Parlamento mientras se resuelve el incidente.