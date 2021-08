Hackers rusos atacan computadoras de policía de Washington

WASHINGTON — Los cibercriminales colocaron capturas de pantalla en un sitio en la dark web respaldado su aseveración de haberse robado más de 250 gigabytes de datos.

En un comunicado emitido el lunes, el Departamento de Policía del Distrito de Columbia pidió al FBI investigar el acceso no autorizado. No hubo indicios de que las operaciones policiales fueran afectadas y el departamento no dijo de inmediato si había sido atacado con ransomware.