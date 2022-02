Hackean Telegram del alcalde Gattás

Realmente es para desprestigiar a su servidor, lo mismo que están haciendo a la ciudadanía que hablan sobre un grupo delincuencial que está con su servidor y que a nombre del presidente municipal les piden una cuota* Eduardo Abraham Gattás Báez, alcalde de Victoria

"Ahorita está mi equipo técnico revisando los equipos, pero creo que ya localizamos el punto, ya sabemos de dónde viene y vamos a tomar medidas al respecto, una reacción en este sentido", destacó que estos ataques cibernéticos tienen un componente político, "encontramos la localización y sí es efectivamente – en Estados Unidos – pero ya tenemos el punto, lo están aplicando directamente".

En cuanto al caso del ataque cibernético a su cuenta en Telegram dijo que dos personas, conocidas personales, habrían sido víctimas de estafa sin embargo no precisó el monto o las afectaciones por ello; en cuanto a las llamadas de extorsión pidió a la población no ceder a las peticiones de los infractores, colgar inmediatamente, y denunciar los números de donde se realiza esa comunicación ante el 911 para que las autoridades correspondientes procedan en consecuencia.

"Realmente es para desprestigiar a su servidor, lo mismo que están haciendo a la ciudadanía que hablan sobre un grupo delincuencial que está con su servidor y que a nombre del presidente municipal les piden una cuota, yo le pido a la ciudadanía que cuelgue el teléfono, que no ha habido ningún problema después de que cuelgan y de que no contestan estas llamadas...", recalcó que no han surgido denuncias de agresión por rechazar ese tipo de llamadas, "no ha habido un problema físico hacia las personas o hacia el comercio".

Cabe recordar que meses atrás se registraron ataques cibernéticos similares a las cuentas de Twitter y Whatsapp del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, del coordinador de Comunicación Social Francisco García Juárez, del secretario del Trabajo Miguel Ángel Villarreal Ongay, y del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Gilberto Estrella Hernández, por estos casos fueron abiertas cuatro carpetas de investigación ante la Fiscalía General de Justicia estatal.

