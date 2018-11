Hackean cuenta de Instagram a Caeli

CIUDAD DE MÉXICO.

Con lágrimas, lamentó lo ocurrido solicitó a sus fans que le ayudaran para que bloquearan su cuenta. Compartió capturas de pantalla de cómo le fueron borrando sus fotografías.

Explicó que le cambiaron la contraseña, el teléfono y el mail. "No son sólo likes, no se vale porque es algo que he construido por ocho años. Sé que es un hombre, estaba hablando como en ruso, no tengo ni idea", explicó desconsolada.

El nombre de la youtuber Caeli se convirtió en tendencia en Twitter en abril de este año por la filtración de un video íntimo.

La joven señaló que el material íntimo, al parecer grabado durante una charla por Skype, es de hace seis años.

Caelike, como también se le conoce, tiene más de 13 millones y medio de suscriptores en su canal de YouTube.

Patricia Caeli Santaolalla López nació el 2 de febrero de 1990. También conocida como Caelike, tuvo sus primeros acercamientos al mundo del entretenimiento cuando apareció como extra en el programa "SKIMO" de Nickelodeon.

También tuvo una participación como presentadora en "La Voz Kids", de Televisa.

En 2014 Caeli fue designada por MTV como"Digital Icon" en los Millennial Awards.