Hace Potter magia en premios Olivier

Londres, Inglaterra.- El niño mago de J.K. Rowling encantó en libro y la pantalla grande. Ahora, la secuela de teatro Harry Potter and the Cursed Child hizo magia en los premios británicos Olivier de teatro, este domingo.



Cursed Child ganó una cifra récord de nueve premios, incluyendo Mejor Obra Nueva, en el equivalente británico de los Tonys de Broadway.



La comedia Groundhog Day fue nombrada Mejor Musical Nuevo.



La historia de la obra de Harry Potter comienza 19 años después del final de la última novela. Muestra a Harry y a sus amigos como adultos y sigue las aventuras de sus hijos en la escuela Hogwarts de Magia.



Escrita por Jack Thorne a partir de una historia de Rowling, la obra ha sido un éxito de la crítica y de taquilla desde su estreno en julio pasado en el teatro Palace, de Londres. Hay planes de presentarla en Broadway el próximo año.



Pero su estrella, Jamie Parker, quien ganó el premio a Mejor Actor por interpretar a Harry adulto, dijo que el éxito no había sido algo inevitable.



"Había mucho potencial para el escepticismo en torno a una producción que pudo haber sido muy controlada y pensada con fines comerciales", dijo Parker.



Pero el talento, trabajo duro y la magia del teatro prevalecieron.



"Estoy tan contento y orgulloso de que el equipo entero sea celebrado"; dijo Parker tras bambalinas durante la ceremonia en el Royal Albert Hall de Londres.



El show dominó la premiación de este domingo, al llevarse premios por sus sets, iluminación, sonido, vestuario, Mejor Director para John Tiffany y tres premios de actuación, así como Mejor Obra.



Parker venció a rivales como Ian McKellen y Ed Harris para llevarse el galardón a Mejor Actor. Noma Dumezweni se llevó el premio a Mejor Actriz de Reparto por interpretar a Hermione Granger adulta.



Anthony Boyle fue nombrado Mejor Actor de Reparto por dar vida a Scorpius Malfoy, el hijo de Draco Malfoy.



Dumezweni dijo que fue un honor para ella interpretar a Hermione, uno de los personajes más queridos de Rowling. Algunos habían cuestionado que una actriz negra hiciera el papel (interpretado en la pantalla grande por Emma Watson), aunque Rowling señaló que el color de la piel de Hermione no se especifica en los libros.



"Hay tantos actores y actrices jóvenes que se me acercan y dicen, 'Me hace tan feliz que tú la interpretes. Me hace tan feliz que puedo ver una versión de mí mismo en el escenario'", dijo Dumezweni. "Así que soy muy, muy privilegiada de hacerlo".



La obra ha traído por primera vez a miles de personas al teatro de Londres.



En otras categorías, Billie Piper fue nombrada Mejor Actriz por Yerma, montaje en el que interpreta a una mujer cuyo deseo por tener un bebé la lleva a vivir una tragedia. La obra, que adaptó Simon Stone de un drama de Federico García Lorca, fue nombrada Mejor Reposición.



Piper venció a nominadas como Glenda Jackson, por King Lear, y Ruth Wilson por Hedda Gabler.



Groundhog Day, que inició funciones en el teatro Old Vic y actualmente tiene funciones de preestreno en Broadway, fue nombrado Mejor Musical Nuevo. El show de Tim Minchin y Danny Rubin ingeniosamente adapta la película de 1993 sobre un meteorólogo egoísta quien debe repetir el mismo día una y otra vez.



Andy Karl fue nombrado Mejor Actor en un Musical por su actuación en el papel principal, que hizo famoso Bill Murray en el cine.



La ex estrella de Glee, Amber Riley, ganó Mejor Actriz en un Musical por Dreamgirls y su coestrella, Adam J. Bernard, recibió el galardón a Mejor Actor de Reparto en un Musical. El premio a Mejor Actriz de Reparto en un Musical fue para Rebecca Trehearn por Show Boat.



Dos musicales del compositor Andrew Lloyd Webber se llevaron reconocimientos.



School of Rock The Musical triunfó por Logro en Música, mientras que una producción al aire libre de Jesus Christ Superstar en el Regent's Park de Londres fue premiada como Mejor Reposición de Musical.



El actor y director Kenneth Branagh recibió un premio especial por su contribución al teatro.