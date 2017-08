Hacen llamado a vacunar mascotas

Laredo, Tx.- Con cuatro casos de rabia en murciélagos en este año, las autoridades de Laredo hicieron un llamado a los dueños de mascotas para que las vacunen y además de evitar una multa, ayuden a reducir el riesgo de un brote en los perros porque puede ser muy peligroso.

“Afortunadamente no tenemos un solo caso de rabia canina desde hace más de 20 años pero esto no quiere decir que el riesgo no esté latente, hay que vacunar a las mascotas”, dijo Rodolfo González, supervisor en el Departamento de Cuidado Animal del municipio.

Refirió que en este año ya se confirmaron cuatro casos de rabia en murciélagos detectados en diferentes puntos de la ciudad, confirmados mediante muestras de sangre enviadas a un laboratorio en Austin, Texas.

“Esto es peligroso porque quiere decir que la rabia tiene presencia en esta área y necesitamos tener vacunados a los perros y gatos para evitar un brote que pudiera ser muy peligroso para la comunidad”, advirtió.

Mencionó que la rabia se puede desarrollar en un ser humano y desafortunadamente no hay cura para este virus.

Pidió a las personas no tocar murciélagos que sean encontrados muertos en las calles, escuelas o parques porque el contacto puede ser de riesgo.

González indicó que para vacunar a los perros y gatos las personas pueden acudir con un veterinario privado.

“Nosotros realizamos varias campañas durante el año pero es preferible acudir con un veterinario y vacunarlos”, dijo.

Señaló que la multa por no vacunar a un perro puede comenzar desde los 200 dólares pero puede llegar hasta los dos mil en algunas situaciones.

“El objetivo no es aplicar multas sino que las personas cumplan con esta ordenanza y vacunen a sus mascotas para estar protegidos todos”, afirmó.