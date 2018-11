Hacen suyas las fiestas mexicanas

Nosotros estamos encantados con este país, su historia, cultura y gastronomía son muy amplias y nos permiten sentirnos como un mexicano más . Eucaris del Valle Ordaz Sánchez, venezolana

A 108 años del inicio de lacontinúan los festejos a través de diversos programas culturales y sociales, ya que en cada uno de los municipios del país realizan cada 20 de noviembre desfiles con carros alegóricos, música tradicional de aquella época y sin faltar las "Adelitas", "Pancho Villa", "Emiliano Zapata" y "Porfirio Díaz" entre las semblanzas más recurridas.

En Reynosa como en muchas otras ciudades se llevó a cabo el desfile cívico-militar, se colocaron ofrendas a los monumentos que albergan la figura de aquellos que lucharon en el movimiento social de 1910, pero por ser una de las fronteras con mayor dinamismo en el país, las vivas y remembranzas se extienden a aquellos ciudadanos extranjeros que por algún motivo radican aquí.

El acelerado crecimiento poblacional, tanto por personas que llegan de otras entidades como de países de centro y sur América, Europa y Asia, así como su cercanía con Estados Unidos, convierten a Reynosa en una de las localidades favoritas para la inversión, la industria y el desarrollo económico, situación que no aleja a los extranjeros de los festejos nacionales, de esos que le dan identidad al país.

Para Eucaris del Valle Ordaz Sánchez y Mónica Beatriz Godoy Finol, ambas venezolanas radicadas desde hace seis y siete años respectivamente en esta ciudad fronteriza, celebran el poder conocer y formar parte de las tradiciones nacionales.

En entrevista, Eucaris Del Valle, originaria de Anzoátegui, Venezuela, destaca que gracias a festejos escolares, convivios con familias mexicanas y a los restaurantes locales, ella y su familia han podido degustar los platillos típicos como el pozole, el menudo y los tamales entre otros.

"Nosotros propiamente no realizamos ninguna actividad para conmemorar esta fecha, pero siempre hay amigos mexicanos que nos invitan a celebrar o bien acudimos a los eventos que realiza la escuela en donde estudian mis hijos y ahí si nos vestimos con trajes típicos de acuerdo a la ocasión" dijo.

Comentó que el colorido y la música que se utiliza en la conmemoración de unos de los eventos más importantes de México, permiten revivir esa época, en la que los sombreros, las faldas largas de colores llamativos, así como el pelo largo y trenzado en las mujeres destaca en la actualidad.

"Nosotros estamos encantados con este país, su historia, cultura y gastronomía son muy amplias y nos permiten sentirnos como un mexicano más" dijo.

Por su porte Mónica Godoy, originaria de ciudad Ojeda en el estado de Zulia, Venezuela, refiere que los festejos patrios son muy diferentes a su país, hecho que no impide que se unan y vistan acorde a las tradiciones mexicanas.

"Estoy segura que los venezolanos que aquí vivimos tenemos alguna vestimenta típica mexicana, pues siempre estamos listos para pasarla bien, degustar platillos típicos y conocer más de esta tierra que nos da cobijo" señaló.

En tanto la estadounidense Lindy Wilson asegura que una de las cosas que le gusta de este país son sus tradiciones y costumbres.

Wilson quien lleva casi nueve años viviendo en territorio nacional y específicamente en Reynosa, refiere que la conmemoración de la Revolución Mexicana resulta uno de los eventos más importantes para México, evento histórico que es conocido a nivel internacional.

"Yo pienso que esta fecha es muy importante ya que en esa época la gente presentaba condiciones políticas y sociales muy fuertes y gracias a ese movimiento México tuvo un cambio importante" dijo.

Se pronunció a favor de una mayor divulgación de la historia de México, pues señaló que fechas como el 20 de noviembre, merecen mayor festejo y remembranza no solo entre sus pobladores sino entre todos los ciudadanos que este país alberga.

"Me gusta este país, su comida, tradiciones y costumbres así como su gente, quien es muy cálida y me han recibido muy bien, por eso me siento parte de los mexicanos y me da orgullo vestirme como Adelita" dijo.

Ante esta diversidad poblacional, las autoridades de los tres órdenes de gobierno buscan preservar las costumbres y tradiciones que marcan la identidad del país, así como llevar a cabo diversos eventos para conmemorar fechas importantes como la Revolución Mexicana.