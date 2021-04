Hacen show en mañanera con montaje de 2005

"Durante el periodo neoliberal y desde luego de tiempo atrás se presentaban hechos como este, como los que acabamos de ver por la asociación estrecha y hasta delictuosa que existía entre el poder político y los medios de información", afirmó en conferencia.

"Entonces, se dejaba en estado de indefensión al pueblo, se podía manipular con absoluta libertad, ya se está viviendo un nuevo tiempo, ya son distintas las relaciones que se dan con los medios, de mucho respeto, se garantizan las libertades, no hay censura, no hay represión a los medios, no se persigue a opositores, pero ya no se da esta relación perversa".

El Mandatario señaló que se trató de una "vinculación estrecha con el poder", representado entonces por el ex Secretario Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos por señalamientos de vínculos con el narcotráfico, y un medio de comunicación.

En tanto, Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, quien calificó el montaje como un engaño abierto y crudo a los mexicanos, equiparó este caso con el video que circuló en redes sobre una voluntaria que inyecta a un adulto mayor con una jeringa vacía. "Hay más allá de una violación al debido proceso, hay muchas cosas, es un engaño abierto y crudo a los mexicanos y desgraciadamente dejó escuela, porque hay muchos que repiten esta escuela, la impunidad que genera el mentir, el fabricar una realidad en la pantalla televisiva o en la radio con fines de rating es muy grave. "Porque ahora también lo están haciendo en redes sociales, como lo mencionó el Presidente en el caso de este señor que finalmente si recibió una vacuna, pero se armó o se editó el fragmento de un vídeo que circuló redes sociales para hacer creer que hay una vacunación falsa en algunos casos", comentó.