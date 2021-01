Hacen roscas... ¡contra reloj!

Mi padre me enseñó a elaborar las roscas y yo seguí con esta tradición, es algo que nos gusta mucho". Agustín Gómez, Panadero tradicional

La producción de rosca de reyes comenzó a apresurarse desde ayer en las panaderías de esta frontera, para cumplir con las entregas y demandas de la población que celebrará este 6 de enero el Día de los Reyes Magos.

Ni siquiera la pandemia por el Covid-19 frenó la tradición y por ello, los hornos se encendieron por horarios prolongados para cocer el pan elaborado a base de harina de trigo, azúcar, frutos secos, semillas, mantequilla, huevos, leche y otros ingredientes.

Posteriormente decorado con diversos dulces típicos, semillas e incluso rellenos a gusto del cliente.

HORNO CONSTANTE

Desde un local en la colonia Rodríguez, Agustín Gómez quien elabora este tradicional pan desde los 16 años debe elaborar al menos 600 para distribuir y entregar en los alrededores de Reynosa.

Por ello sus jornadas de trabajo han aumentado y su personal a cargo, también. "Mi padre me enseñó a elaborar las roscas y yo seguí con esta tradición, es algo que nos gusta mucho, pero en este año solo haremos los encargos, porque no queremos arriesgarnos a que se quede el pan, porque no estamos en momentos para desperdiciar", señaló.

En la panadería hay varias mesas de trabajo, en una se elabora y pesa la masa para hacer roscas de tres tamaños, en otra, se extiende, se deja reposar y se coloca en moldes, además se le agregan dulces, junto con decoraciones antes de llevarse a cocción.

Posteriormente se le colocan muñecos de plástico.

Esta labor debe realizarse soportando altas temperaturas que encierra la panderia, además de vigilar se cumpla con el protocolo Covid-19. "Las roscas por lo general llevan de 2 a 5 muñecos, pero hay personas que quieren más, todo se hace al gusto, también hay quienes las piden con relleno de queso o de algún dulce, nos hemos tenido que adaptar para vender", señaló.

El precio de las roscas de reyes varia conforme a los ingredientes pero por lo general se ubica entre los 70 a 400 pesos.

La tradición apunta a que aquellas personas que obtengan un muñeco dentro del pan serán los encargados de comprar tamales el 2 de febrero.

LA DIFERENCIA

En la frontera la tradición del Día de Reyes, es muy diferente al interior de la República Mexicana, que es cuando se dan los regalos a los pequeños por parte de Melchor, Gaspar y Baltazar, los Reyes Magos.

En Reynosa en estas fechas lo que se acostumbra es comprar la tradicional rosca de Reyes y que se comparte en la oficina, con la familia o con amigos.

Cada año las autoridades hacen un magno evento, con entrega de regalos y dulces, pero ahora por la pandemia del Covid-19, todo ha cambiado, solamente se harán rifas virtuales, a fin de evitar la propagación de la enfermedad.

Agrupaciones, panaderías y centros comerciales, ofertan la rosca que va desde los 195, 200, 300 y hasta más de 500 pesos, dependiendo del establecimiento y de los rellenos.

Ahora ante el auge de las redes sociales, también se ofrece el producto a diversos precios, con la opción de entrega en algún punto de la ciudad.

Desde hace días en diversos puntos de la ciudad se puede encontrar la venta de la rosca de reyes y en días posteriores se compra a más bajo precio, al pasar la festividad.

Desde una panadería local se elaborarán al menos 600 roscas para el Día de los Reyes Magos, cada una de forma artesanal.