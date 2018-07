Hacen de redes sociales su médico de cabecera

La combinación entre medicamentos sin autorización y la falta de conocimiento, pueden poner su vida en peligro: el adquirir productos milagro o que en su caso los que se anuncian en redes sociales sin tener certificación médica, es algo tan habitual entre los ciudadanos.

Es común que adquieran productos para bajar de peso o para tratar ciertas enfermedades, pero sin contar con prescripción médica, y el problema es mayor cuando se empiezan a comercializar en internet o redes sociales y las personas las compran sin tener información médica.

LAS REDES SON LOS MÉDICOS

Elizabeth, que prefirió el anonimato, una joven de apenas 19 años de edad, vio en redes sociales, venta de medicamento para adelgazar y decidió adquirirlo por 300 pesos, sin receta, ni aviso de ningún médico.

"Las compre fácil, rápido, me entregaron en una esquina mis cápsulas y empecé a tomarlas, pero después no me hicieron bien, al final deje de tomarlas, se que es un riesgo, pero en redes sociales puedes comprar lo que sea", dijo al reconocer que no hizo bien en comprar sin ser recetada por un médico.

AUTORIDADES RECOMIENDAN

Omar Nelson González Cepeda, jefe de la jurisdicción sanitaria número 4 en Reynosa, explicó que para todos los padecimientos buscan una cura milagrosa, pero es importante que no acudan a este tipo de medicamentos, sobre todo si se venden en redes sociales.

Recalcó que hay productos herbolarios que han pasado de generación en generación y que al tratarse de alguna planta no genera mayor problema, ya que es natural, pero no pasa lo mismo cuando son productos sintéticos, elaborados y sin patente, que sean de dudosa procedencia.

DATOS QUE CURAN

4.5 millones productos milagro, se han decomisado o asegurado de acuerdo a la COFEPRIS.

656mil 940 de estos productos se incautaron en promedio por año.

4millones 598 mil 582 piezas de medicamentos y diversos productos para bajar de pesos se aseguraron en el periodo 2010-2017.

159 operativos realizados a nivel nacional.

EN REDES

Se venden de todo, desde suplementos, pastillas para adelgazar,

parches para quitar la grasa, entre los más comunes.

PELIGRO. En redes sociales cualquier persona puede comprar medicamentos para bajar de peso o para alguna enfermedad.