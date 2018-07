Hacen realidad sueño de Jenny

Tener una fiesta con globos, pastel, dulces y música en una alberca, fue el sueño cumplido de la menor Jennifer Hinojosa Valdez, quien gracias a la Fundación Iluminando corazones a niños con cáncer y a personas de la sociedad civil que apoyaron esta causa, la menor festejo su décimo aniversario.

La mayor de tres hermanas, tenía la ilusión de festejar su cumpleaños número 10, en una alberca, con sus amigas y familiares, en donde la música y los detalles típicos de una fiesta estuvieran presentes.

Jorge Mar Gea, presidente y fundador de "Iluminando Corazones a niños con cáncer" refirió que una de las funciones de la asociación es precisamente festejarles sus cumpleaños y tratar de cumplir sus deseos a estos menores que padecen cáncer.

"Entre otras acciones, les celebramos a los niños sus cumpleaños, pues con anticipación nos dicen que es lo que quieren, si un personaje, un vestido de princesa o como en el caso de Jenny, una fiesta en la alberca y gracias a la participación de mucha gente de la sociedad que nos apoya, es posible cumplir los sueños de estos menores" dijo.

Jenny, como la llaman de cariño, con anticipación dijo que quería un festejo en una alberca, dada las altas temperaturas que oscilan en esta ciudad, y anhelaba un pastel, música y una decoración con personajes de unicornios, sueño cumplido gracias a la aportación de la sociedad altruista.

La pequeña, quien es la mayor de tres hermanas, disfruto junto a sus amigas, compañeros de la fundación y familiares de una albercada, organizada en su honor.

María Guadalupe Hinojosa, mamá de la menor, agradeció a las personas que hicieron posible el festejo de su hija y con ello un deseo hecho realidad.

Recordó que "Jenny fue diagnosticada hace tres años con sarcoma de Ewing, lo que propició que en el año 2016 le amputaran la pierna izquierda y actualmente se encuentra en remisión".

María Guadalupe mencionó que a su hija le detectaron cáncer luego de que le realizaron una radiografía porque se le inflamaba la tibia.

"Empezó con inflamación de la tibia y tras hacerle una radiografía se le detectó el tumor, motivo por el cual la enviaron al Hospital Infantil de ciudad Victoria en donde le hicieron varios estudios entre estos una biopsia y de ahí continuo con tratamientos médicos y quimioterapias por espacio de un año" dijo.

Menciona que la amputación de la extremidad inferior izquierda vino después, situación que lejos de desanimar a la pequeña, le sembró las ganas de salir adelante y querer sanar para hacer lo que más le gusta: jugar, cantar y bailar.

Luego de pasar por una serie de situaciones nada gratas para la pequeña y su familia, entre ellas la amputación de una pierna, quimioterapias, la caída del cabello más de una vez, la vida le da otra oportunidad a Jenny pues actualmente se encuentra en remisión ganándole la batalla al cáncer infantil.

"Jenny nunca se queja, no llora, no sufre por su enfermedad pues a pesar de los momentos difíciles es una guerrera que enfrenta con entusiasmo y optimismo la vida, no tiene una pierna pero se desenvuelve de tal manera que ni pareciera pues corre, brinca, juega hace lo que quiere, no conoce las limitaciones" aseveró su mamá.