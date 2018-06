Hacen propuestas sin lanzar ataques

"En año y medio hice el programa más ambicioso en drenaje, bacheo, creamos el programa más grande de becas". Maki Esther Ortiz, coalición Por Tamaulipas al Frente.

"Estoy hasta la madre, nos dejaron una ciudad que no merecemos. Vamos juntos a acabar con la corrupción". Serapio Cantú Barragán, PRI.

"Dame tu confianza, vamos por un cambio real, soy candidato ciudadano. ¿Tú cómo quieres a Reynosa?". Ignacio López Padilla, PVEM.

"Dedico toda esta lucha a cada uno de ustedes. A los padres de familia, a los estudiantes. Me dedico a trabajar, no soy ratero". José Ramón Gómez Leal, coalición Juntos Haremos Historia.









Cuatro de los cinco aspirantes a la Presidencia Municipal de los diferentes partidos políticos, participaron en el primer debate organizado por la agrupación civil Reynovación Ciudadana, donde presentaron sus propuestas y respondieron a preguntas en temas como servicios básicos, inseguridad, empleo, cultura y presentación 3 de 3, entre otros más.

El evento se realizó en el hotel Holiday Inn, en un salón muy pequeño, donde solo se permitió la entrada a funcionarios de institutos Nacional Electoral (INE) y Electoral de Tamaulipas (IETAM), de los equipos de trabajo de cada candidato y de medios de comunicación, con muchas restricciones, como mantener el teléfono en modo avión, sin mandar fotografías al instante, ni salir del recinto hasta que terminó el evento.

No hubo descalificaciones, ni enfrentamientos verbales, todo se llevó en completa tranquilidad.

Participaron: Maki Ortiz, de la coalición Por Tamaulipas al Frente; José Ramón Gómez Leal, de Juntos Haremos Historia; Serapio Cantú Barragán, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ignacio López Padilla, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y se mantuvo el lugar vacío de Nadia Elizabeth de la Rosa Ledezma, del Partido Nueva Alianza (PANAL), quien no acudió por tener ya ocupada su agenda.

Perfil y propuestas de campaña

"La alcaldía de Reynosa la encontré con mucha deuda y mucho rezago. A un año y medio está liquidada el 100 por ciento de la deuda de impuestos que dejaron y se pagó el 20 por ciento de deuda de proveedores, que superan los 200 millones de pesos. No generamos deuda y a pesar de ellos hicimos el plan de obras y becas más ambicioso de la ciudad", dijo Maki Esther Ortiz Domínguez.

"Reynosa está para llorar, es triste que seamos referencia nacional en homicidios y desapariciones, la gente no quiere vivir en Reynosa pero este primero de julio tienen la oportunidad de cambiar las cosas", expresó Serapio Cantú Barragán.

"No vivo de la política, vivo de mi empresa familiar. Nuestras propuestas es dar empleo a la ciudadanía, haciendo el empleo en tu colonia y pagado por el Municipio. Crearemos centros culturales en tu colonia, la policía preventiva en tu colonia; reactivaremos los Centro de Salud en tu colonia", dijo Ignacio López Padilla. "Cinco ejes marcan mi propuesta de gobierno por Reynosa: Veremos por niños y niñas, transparencia, gastos responsables. Se gasta en eventos musicales y se descuidan los problemas de agua y drenaje, ponen a personas con gente que no tiene capacidad en COMAPA (Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado); vamos a implementar una policía local para abatir los delitos del fuero común", expresó José Ramón Gómez Leal.

Servicios primarios

"Resolveremos los problemas con empresarios de Reynosa. La gente está cansada, no hay recolección de basura. Haremos más eficaces los materiales para obras, no habrá intermediarios para no elevar los costos", respondió López Padilla.

"Quitamos más de mil aviadores en la nómina que dieron la oportunidad de tener 350 millones de pesos, hemos pavimentado más de 130 calles y hemos resarcido la red de drenaje, la redes de drenaje están colapsada porque nunca fueron rehabilitadas", dijo Ortiz Domínguez. "Pondré un experto en COMAPA. No hay proyectos para el agua potable actualmente. Sí hay suficiente agua en Reynosa, pero no se atendió la problemática de las bombas", expresó Gómez Leal.

"Hay siete proyectos en organismos internacionales", replicó Ortiz Domínguez.

"Vivimos bajo la pestilencia y la contaminación. Mi compromiso es cero aguas negras, y en cuanto a COMAPA, discúlpenme, pero está totalmente quebrada", dijo Cantú Barragán."La COMAPA está a casi a punto de llegar a números negros", Maki Ortiz en su segunda réplica.

"Ellos ya tuvieron su oportunidad, voy a sanear la COMAPA y tendremos agua", replicó López Padilla.

"Se ocupan mil millones de pesos para dejar saneada la COMAPA, donde vamos a meter todos los proyectos en octubre y así vamos a juntar recursos y aprovechar al Gobierno del Estado", expresó Gómez Leal.

Transporte público

Ignacio López Padilla explicó que apoyarán con créditos municipales a bajo costo para que adquieran unidades y educación vial a los choferes. Maki Ortiz Domínguez dijo que van a buscar rutas alternas porque todas las rutas van hacia el Centro, con un transporte masivo como un metro.

Y Gómez Leal detalló que van a trabajar con el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), Desarrollo Urbano, para cambiar el sentido de las calles para que la movilidad sea más rápida y Serapio Cantú Barragán recordó que en la visita de José Antonio Meade a Reynosa se comprometieron conectar con un metro a todos los parques industriales de Reynosa.

Estrategia empresarial

López Padilla explicó que van a crear parques donde las maquiladoras tendrán los servicios adecuados y que además puedan transportar su producto a su destino final y tramitará con los agentes aduanales que agilicen la exportación.

Ortiz Domínguez informó que se crearon en Reynosa más de 50 por ciento de los empleados generados en el Estado.

Gómez Leal recalcó que van a homologar gasolinas, bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA); y Serapio Cantú comentó que quiere empresarios que generen empleos y riqueza para las familias.

Seguridad, prevención y combate

Los candidatos en el hotel Holiday Inn respondían a la pregunta de este tema de la inseguridad y a la misma hora en el sur de la Ciudad, una mujer ajena a una balacera y persecución fue muerta, un sicario también y un hombre víctima colateral se desangraba. Además un bebé de un mes herido en un choque ligado a los hechos era trasladado a un hospital, donde falleció.

"Crearemos una policía preventiva, con perfil de confiabilidad. Además crearemos un policía de salud y otro del centro de la ciudad, un policía turístico", propuso Ignacio López Padilla

"Tenemos mando único, son estatales y federales. Tenemos que estar enfocados a la prevención. Seguiremos trabajando con las fuerzas federales. Vamos a fortalecer la Policía de Proximidad", expresó Maki Esther Ortiz Domínguez.

"Que haya un solo mando que trabaje en coordinación con el Estado. Planteamos policías locales enfocados al robo de casas, de vehículos", fue la propuesta de José Ramón Gómez Leal.

"El mando único se acaba el dinero del Municipio. Necesitamos una Policía Municipal bien pagada y las patrullas que sean necesarias", la de Serapio Cantú Barragán.

Declaración 3 de 3

Ante la pregunta de que si antes de que se dé la veda electoral todos los candidatos podrán presentar la declaración 3 de 3, los cuatro candidatos se comprometieron a presentarla a la brevedad breve.

Arte y Cultura

Cantú Barragán comentó que se tendrá un teatro; Maki Ortiz que fomentará con becas y apoyos; López Padilla se comprometió a hacer centros comunitarios en las colonias donde se enseñe sobre la cultura y las artes; y José Ramón Gómez Leal, que se van destinar más de 40 millones de pesos al rubro.

Migrantes, desaparecidos y personas vulnerables

Serapio comentó que van a incluir cinco mil cirugías pagadas por el Municipio; Maki: atención para que accedan al trabajo y becas para discapacitados; Ignacio: empleo y capacitación; y José Ramón: que haya un carril en el puente para migrantes, fortalecer organizaciones civiles para atender esta problemática.

A los cuatro se les preguntó sobre el impacto que quisieran lograr en la Ciudad o de qué se siente orgulloso. Serapio dijo que en su administración atendió plazas pública, el puente Broncos, el CRI y segunda etapa del boulevard Colosio; Maki: orgullosa en todas las funciones donde ha estado, en salud y otros rubros como obra pública, cárcamos; Ignacio: orgulloso de vivir y trabajar en Reynosa y en el sector salud; y José Ramón: que nunca ha sido funcionario, y quisiera apoyar a papás jóvenes y atender a los niños.

Al final cada candidato expresó y se despidió de la audiencia, algunos con palabras altisonantes y señalando que no son rateros.

>Si no fuera candidato ¿por quién votaría y por qué?

>Serapio Cantú Barragán: "Por José Ramón ¿por qué? porque es un hombre veraz".

>Maki Ortiz Domínguez: "Por algunos de mis compañeros doctores porque somos personas ordenadas y de resultados".

>Ignacio López Padilla: "Por los tres, que trabajemos juntos. Queremos lo mejor para Reynosa".