Hacen oración por Polly y Fer

En el lugar, los familiares pidieron a la Fiscalía capitalina ahora que Diego se entregó, se aplique la justicia y no salgan a relucir nuevamente actos de corrupción.



"Queremos que sea procesado por intento de feminicidio con todas las agravantes que eso representa y no que la SEDENA o su papá lo proteja, sabemos que posiblemente ya no encuentren droga o alcohol en su cuerpo, pero no por eso lo van a dejar en libertad, mientras Fer y Polly sigue hospitalizadas", expuso una amiga de las víctimas.