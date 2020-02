Hacen operativo cada dos meses

En Reynosa se han realizado de octubre del 2018 a la fecha, un total de 10 búsquedas de personas desaparecidas, mismas que se hacen cada dos meses.

Tita Ernestina Carmona Ariceaga, jefa de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en Reynosa, comentó que los recorridos se hacen en conjunto con los colectivos, donde han encontrado huesos.

La ultima búsqueda fue el 4 y 5 de febrero. Se han estado recorriendo las calicheras, brechas y lugares abandonados como ranchos.

"Sí se han encontrado osamentas, en un lugar que tiene como una piscina, hasta ahorita de los que tengo conocimiento es el mayor hallazgo que se ha tenido", dijo.

De los restos encontrados todavía no se tiene los resultados, ya que tardan, ya que es una base de datos muy grande tanto estatal y nacional, dijo.

Una vez que se encuentran restos óseos, todas las personas que están en el colectivo, reciben atención psicológica, porque no se sabe a quién pertenecen, y los restos se envían directamente a Semefo y trasladados a Victoria para que puedan tomarse las muestras y hacer la confronta con las muestras de ADN que se tiene de los familiares.

"A veces hay molestia de parte de los familiares cuando se encuentran restos porque se tardan en el resultado pero no es que las autoridades no trabajen, es que el trabajo es excesivo y se tiene que hacer minuciosamente para no equivocarse en los restos", recalcó.

PROTOCOLO

La coordinadora de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en Reynosa, comentó que ante la desaparición de un familiar el protocolo es acudir a la Unidad Investigadora Especializada en desaparición forzada en la colonia Rodríguez, presentar la denuncia, no importa el tiempo de la desaparición, ya que no hay un tope, simplemente acudir.

Se denuncia se gira un oficio y se designa un asesor jurídico y designar psicólogo, por lo que ya tiene carácter de víctima y se le pone en el registro único a nivel nacional para darles diversos apoyos.

"Simplemente va a denunciar la desaparición porque sirve esto porque al momento de que denuncias la desaparición van los familiares directos para que se les sea tomada las muestras de sangre y si encuentran restos inmediatamente pueden saber después de hacer los exámenes a quien pertenece y entregarlo a los familiares, además para tener una estadística", expresó.