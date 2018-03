Hacen oficial su divorcio Paula Echevarría y David Bustamante

Paula Echevarría y David Bustamante han hecho oficial este miércoles su divorcio de mutuo acuerdo con un comunicado. "Habiendo transcurrido 14 meses desde que se puso fin a la convivencia, queremos comunicar, con el fin de terminar con cualquier tipo de especulación, que hemos firmado el acuerdo de divorcio", dice la escueta nota de la ya expareja.

"Queremos aclarar que es una decisión muy meditada, tomada de mutuo acuerdo y desde el cariño y el respeto que nos tenemos", añade el comunicado, que publica la revista ¡Hola!. "Rogamos encarecidamente a todos los medios de comunicación respeto tanto por nosotros como por nuestras familias y muy en especial por nuestra hija y que sea respetada la privacidad con la que decidimos dar este paso", concluye la nota.

El abogado del artista explica en ¡Hola! que la expareja ya ha firmado un convenio de mutuo acuerdo. "Los cónyuges deben ratificar en el juzgado ese convenio siendo un trámite meramente formal", asegura Ignacio Palomar Ruiz, que añade que para que el divorcio sea efectivo solo queda que "el juez dicte sentencia" y apruebe "el convenio regulador de mutuo acuerdo".

La actriz, que hace apenas unos días confirmaba su noviazgo con el futbolista Miguel Torres, se encuentra estos días en Los Ángeles y México trabajando, mientras que la última aparición pública de Bustamante se produjo el lunes, cuando llevó al colegio a su hija, Daniella, en el Día del Padre.

En la misma revista el cantante realiza las primeras declaraciones sobre su separación en un reportaje que se hizo el pasado domingo en su domicilio madrileño. "Estoy intentando encontrarme a mí mismo porque llevo 13 años viviendo en familia.... y ahora paso mucho tiempo solo. Esa ha sido la causa de esa tristeza. Eso no significa que no esté creciendo, no significa que esté abatido. Soy una persona feliz porque estoy encontrando el equilibrio", asegura.

Paralelamente a estas declaraciones y a la firma del divorcio, Paula Echevarría ha dado un acelerón en su relación con Miguel Torres con quien se deja ya fotografiar. "Es una relación muy seria. El tiempo nos dará la razón", ha dicho la actriz sobre quien es su nueva pareja. Incluso Torres habla: "Todo está bien". El futbolista viaja todas las semanas a Madrid para visitar a la actriz

Desde que se produjo el cese de la convivencia de Echevarría y Bustamante se han sucedido los dimes y diretes sobre la pareja, su posible reconciliación, sus sonrientes encuentros y las tensiones ocultas. También los comentarios, fundados o no, sobre el éxito creciente de ella y el declive físico y profesional de él.