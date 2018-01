Hacen oferta ridícula por los servicios de Ismael Sosa

Monterrey, México.

Miguel Ángel Garza, delegado deportivo del cuadro felino, mencionó que rechazaron la petición.



"De Independiente hubo un acercamiento, desafortunadamente el ofrecimiento que dieron era... no me gustaría decirlo, pero era casi ridículo y se perdió contacto al día siguiente con ellos", expresó.



En cuanto a los rumores de una oferta del Real Salt Lake, de la MLS, por Jesús Dueñas, Miguel Garza dijo que no llegado nada al Club.



"No hemos tenido tampoco ningún acercamiento por él", afirmó.