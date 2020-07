Hacen negocio de la higiene

Para sacarle provecho a la pandemia de Covid-19, Luis Juárez, pelotero de Leones de Yucatán, emprendió su negocio de sanitizantes orgánicos.

El “Pepón” y algunos amigos crearon la marca “SANISIN” en su natal Culiacán, Sinaloa. Entre los productos que crean y comercializan están sanitizantes y productos antibacteriales para el cuidado y protección de las manos.

“Mi papá es diabético e hipertenso y tengo un hijo que es alérgico, entonces surgió la idea de poder crear algo saludable.

“Gracias a Dios tenemos dos manos, dos pies y una cabeza con la cual pensar. Me puse a pensar en mi futuro, de ahí se deriva todo esto, la opción de buscar otras cosas fuera del beisbol”, dijo el pelotero.

Juan Pablo Oramas, de Olmecas de Tabasco, es otro beisbolista que ofrece sus servicios de sanitización para casas, carros y oficinas.

“Estoy viendo todo para que la Secretaría de Salud me den el permiso y así pueda facturar, yo mismo hago la sanitización con líquidos adecuados que no son dañinos y que dan seguridad; de pequeño lo hacía, no es difícil”, afirmó “El Tigre de las Gaviotas”.

Por el momento, los peloteros reciben apoyo económico por parte de sus respectivos clubes mientras se reactiva el beisbol nacional.