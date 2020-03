Hacen mancuerna musical

Justin Timberlake y SZA unieron sus talentos para la canción The Other Side", que se acerca al género funk y que formará parte del soundtrack de una película animada.

"He sido fan de SZA por mucho tiempo, como cantante, como compositora, en su actuación, como artista. Cuando empezamos a trabajar en The other side estaba claro que su voz y visión estaban exactamente en donde la canción necesitaba y estoy honrado de colaborar con ella en esto", escribió Timberlake en sus redes sociales.

La canción fue escrita por Justin Timberlake, Ludwig Göransson, Max Martin, Sarah Aarons y Solana Rowe (SZA), aunque producida solamente por Timberlake y Göransson.

En el video del tema, se puede ver al exintegrante de Nsync junto a SZA, bailando frente a un lente de ojo de pez y emulando al hop hop de los años noventa.

The Other Side" será parte del soundtrack de la nueva película animada de DreamWorks Trolls World Tour. Dentro de la banda de sonido -disponible a partir del 13 de marzo- también participarán Kelly Clarkson, Mary J. Blige y Anna Kendrick.

En 2016, Timberlake también formó parte de una película con el tema Can´t Stop the Feeling" para Trolls, con la que logró reconocimientos como un Grammy por la mejor canción escrita para un filme, o dos Billboard a la canción más escuchada en la radio, y como la más vendida.