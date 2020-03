Hacen mancuerna

La cantautora mexicana Amandititita, regresó a la música con un tema en colaboración con la actriz e interprete Sandra Echeverría, De mejores corazones me han corrido, bajo la producción de Ulises Lozano "El licenciado", integrante de Kinki y conyugue de la cantautora.

Para anunciar el estreno, "la reina de la anarcumbia", publicó un video en sus redes sociales, con la leyenda "Din dog toc toc toc. Hoy a las 12 es el estreno de De mejores corazones me han corrido, junto a mi cómplice de venganzas Sandra Echeverría y la musiquita cocinada por ´El licenciado´".

Además de promocionar el nuevo sencillo, Echeverría aprovechó una publicación para expresar gratitud hacia sus colaboradores: "¡Ya estamos en plataformas digitales! Para escuchar vayan al link en mi bio. Gracias mis queridos Amandititita y Ulises Lozano por haberme invitado a hacer esta colaboración con ustedes", escribió la artista mexicana.

BIEN RECIBIDO

El tema fue bien recibido por parte de los fans, quienes expresaron entre cometarios su emoción: "Está super padre, en serio, se acaba de convertir en una de mis canciones fav", "La canto y bailo todo el día", fueron algunas de las opiniones que sus seguidores publicaron en la red social.

líricamente, la canción gira en torno a la traición de un hombre y con un mensaje de empoderamiento a la mujer, Sandra y Amandititita le cantan De mejores corazones me han corrido.

"No sé en qué estaba pensando cuando en ti me estaba fijando. Sé lo que yo valgo, yo soy una reina, eras lo que había, yo estaba aburrida y no soy monedita de oro, pero tú no eres un tesoro. Me dijiste versos, poemas plagiados, eres un tarado", dice la canción en una de sus estrofas.