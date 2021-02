Hacen llamado por la falta de vacunas

Ante la tardanza con la que se están aplicando las vacunas en esta ciudad fronteriza, David Aguilar Meraz encargado de la oficina de representación del gobierno del estado en la zona norte hizo un llamado a la población para no bajar la guardia, principalmente a respetar la regla del aislamiento. "Desgraciadamente no tenemos fecha para que las vacunas se apliquen ya a la población, no es un secreto que solo se ha logrado que el antídoto lo tengan en una primer dosis los trabajadores de la salud, no todos pero si algunos, falta que a ellos se les aplique la segunda dosis, para que luego sigan los adultos mayores, así hasta llegar a los más jóvenes".

Lamentó que autoridades federales sigan herméticas con las fechas de arribo para la segunda dosis de la vacuna, que permitiría blindar a los trabajadores de la salud en primera linea contra el Covid-19.