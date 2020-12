Hacen llamado a pagar predial

Hasta que concluya este mes, la Dirección de Predial y Catastro del ayuntamiento en Reynosa mantendrá la eliminación de recargos al 100 por ciento, además de un descuento al 50 por ciento para las personas con discapacidad, de la tercera edad y pensionados.



El contador Francisco Perez Ramos, subdirector del área, explicó que existen tres formas de realizar los pagos: la tradicional, en donde se debe acudir a las oficinas a un costado de la Presidencia; en los módulos de las plazas comerciales del Bulevar Morelos, Hidalgo o Periférico; además de por Internet. "Hacemos el llamado a la población que tiene adeudos para que se pongan al corriente, este será el último mes en el que tendremos el beneficio del descuento, aparte no hay recargos, el pagar sus impuestos es una obligación", recordó.

En la actualidad, Predial y Catastro tiene registrados a 300 mil contribuyentes, pero solamente el 40 por ciento va al corriente en sus pagos, en su mayoría personas de la tercera edad. La cantidad de morosos representa el 60 por ciento del padrón.

Pérez Ramos dijo que para beneficiar a los que más pagan, se ha diseñado un programa de atención especial, donde no se haga fila y que incluso permite que una persona diferente a la que aparece en los registros acuda a pagar.

"No hay ninguna necesidad de que las personas de la tercera edad vengan, sabemos que son un grupo vulnerable ante el coronavirus por eso les pedimos que mejor manden a un familiar, pero si no cuentan con algo así, y deciden venir, les garantizamos que no harán fila, que así como lleguen serán atendidos", señaló.

La Dirección tiene pendiente la implementación de cajeros de cobro automáticos, un proyecto que impulsa el municipio para agilizar los trámites.