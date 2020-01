Hacen las paces

Otro milagro de Año Nuevo ha ocurrido: Marilyn Manson y Courtney Love finalmente arreglaron sus diferencias, luego de varias décadas de problemas, chismes y distanciamiento.

El cantante de 51 años asistió a un concierto en honor a Nirvana, donde habló con varios amigos sobre el avance de su relación amistosa con la viuda de Kurt Cobain.

De acuerdo con el portal Page Six, que fue testigo de esta charla, Love no asistió ese día al show de reunión de la banda de grunge, realizado la noche del sábado en la Art of Elysium Gala, en Los Ángeles.

TENTATIVA "AMIGA"

El medio especializado aseguró que Manson habló varios minutos sobre su relación con los miembros de Nirvana y en específico con la también actriz, a quien se refirió como su "tentativa amiga de nuevo".

"Hemos hecho giras juntos y nos hemos conocido desde hace muchos años. Y sí, hemos tenido varios encontronazos, principalmente en la prensa sensacionalista", explicó Manson.

"De verdad espero que ella esté bien. Creo que ella está en Londres ahorita y yo aquí (Los Ángeles)".

Desde hace 20 años, los rockeros han tenido varias rencillas públicas desde que ambos realizaron un tour conjunto con la banda de Love, Hole, a finales de los años 90.

La gira terminó abruptamente debido a la supuesta tensión entre los artistas.

SEPARADOS POR AÑOS

Años después, el par apareció en varios episodios de la serie Sons of Anarchy, del canal FX, aunque nunca filmaron escenas juntos.

"Realmente nunca tuvimos un problema real, aunque sí nos hemos portado muy extraño entre los dos. Y eso es porque ella, al parecer se acostó con prácticamente todos mis amigos. Menos conmigo", dijo Manson en 2015 en una entrevista con la revista Esquire.

"Una vez, ella me dijo que estaba enojada conmigo porque yo no quise acostarme con ella y porque dije que era más inteligente que ella. Le dije que, al menos en lo último que dijo, sí tenía razón".