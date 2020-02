Hacen historia

L

as grandes giras mundiales se han convertido en un exitoso negocio para los artistas, además de que para los fanáticos es la forma de conectarse con la música que aman.

Bandas como U2, los Rolling Stones y AC/DC han ofrecido algunos de los tours más exitosos de la historia, lista en la que también figuran estrellas como Madonna y Bruce Springsteen. Aquí te presentamos algunas de las giras que más ganancias han generado.

U2360 Tour - U2

2009-2011

La banda irlandesa ostenta el récord de la gira mundial más taquillera de la historia.

El ´360 Tour´, gira promocional del álbum ´No Line On the Horizon´, superó los 700 millones de dólares de recaudación.

En total, fue vista por 7 millones 272 mil espectadores en los 110 conciertos que ofrecieron.

Not In This Lifetime Tour - Guns N´

Roses

2016-2018

La gira de reunión de la agrupació californiana tuvo un total de 174 presentaciones.

Tuvo una recaudación mundial de 563 millones 300 mil dólares.

Más de 5 millones 380 mil personas vieron esta gira.

A Bigger Bang Tour -

The Rolling Stones

2005-2007

Tuvo un total de 147 conciertos que dejaron una derrama económica superior a los 558 millones de dólares.

Más de 4 millones 680 mil personas asistieron a esta gira de las satánicas majestades.

A Head Full of Dreams Tour - Coldplay

2016-2017

Esta fue la gira más grande realizada por Chris Martin y compañía, con un total de 123 conciertos.

Fue vista por más de 5 millones 589 mil personas.

Tuvo una recaudación global de 523 millones de dólares.

The Wall Live - Roger Waters

2010-2013

El músico recreó en vivo por completo el icónico álbum ´The Wall´, de su ex agrupación Pink Floyd.

Recaudó más de 458 millones de dólares a nivel mundial.

Más de 4 millones 129 mil personas presenciaron este espectáculo.

Black Ice - AC/DC

2008-2010

Tuvo una recaudación total de 440 millones de dólares.

La agrupación australiana ofreció un total de 168 conciertos que fueron vistos por más de 4 millones 846 mil personas.

Sticky & Sweet Tour - Madonna

2008-2009

La Reina del Pop ofreció 85 conciertos para promocionar su álbum ´Hard Candy´.

Obtuvo ganancias por 400 millones de dólares.

Más de 3 millones 545 mil personas presenciaron este espectáculo.

The Police Reunion Tour

2007-2008

A poco más de 20 años de separarse, The Police volvió a los escenarios con esta gira mundial que tuvo 156 conciertos.

Recaudó más de 360 millones de dólares.

Más de 3 millones 300 mil personas asistieron a esta gira.

Wrecking Ball World Tour - Bruce Springsteen.