Hacen historia en el Óscar

Nacida en Roma, en 1928, Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich comenzó su trayectoria en las artes escénicas. A finales de los 50, creó varias obras teatrales con las que viajó por toda europa.

Noticia Relacionada Confunde carril en puente y se estrella

Fue a inicios de los 60 cuando puso sus ojos en el cine y cuando conoció al afamado director Federico Fellini, de quien fue asistente de director en la aclamada 8 1/2. Fellini sería, a partir de ahí, su gran referente.

Su primera cinta fue The Lizards, en 1963. Siguieron otras, como Rita the Mosquito (1965) y The Belle Star Story (1968), que no consiguieron darle la popularidad que se esperaba. No obstante, los 70 le dieron otro aire y lanzó varias películas que hoy son consideradas obras de arte de la comedia italiana.

Entre ellas estuvo Seven Beauties (1975), cinta por lo que se convirtió en la primera mujer en ser nominada a un Óscar en la categoría de Mejor Dirección. Por esa misma producción contendió a la estatuilla de Mejor Guión.

A Night Full of Rain fue su primer filme en inglés, que hizo cobijada por Warner Bros. Pero fue un fracaso y los planes de continuar con el estudio se esfumaron.

En 1979 llegó Blood Feud, como se le conoce en inglés. Gracias a esta cinta entró en el libro de Récord Guiness por tener el título más largo de la historia: Un Fatto di Sangue del Comune di Siculiana fra due Uomini per Casi di una Vedova. Si Sospettano Moventi Politici. Amore-Morte-Shimmy. Lugano Belle. Tarantelle. Taralucci e Vino.

Durante los 80 y 90 continuó haciendo películas en las que la influencia y estilo de Fellini se notaban, por esa fascinación de retratar a la clase trabajadora italiana en sus historías, además de reflejar sus ideas políticas socialistas en sus personajes y tramas.

Hasta hoy, su última producción fue Too Much Romance. It’s Time for Stuffed Pepper. En 2019 le dieron un Óscar Honorario por su trayectoria, y ese mismo año develaron su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

OSCAREABLE

La historia se centra en un italiano que deserta del ejercito en la Segunda Guerra Mundial y es capturado por los alemanes. A través de flashbacks, se conoce toda su historia, así como la de su madre y sus hermanas.

JANE CAMPION

Elizabeth Jane Campion nació en Nueva Zelanda, en 1954.

Habían pasado casi dos décadas desde que la primera mujer fue nominada al Óscar en la categoría de Mejor Dirección, cuando Campion se convirtió en la segunda en aspirar a la estatuilla por El Piano (1993). No lo ganó, pero se llevó la estatuilla a Mejor Guión Original. Y, gracias a la película, fue la primera mujer en recibir la Palma de Oro del Festival de Cannes.

Su primer corto, Peel (1982), ganó la Palma de Oro para Cortometrajes en 1986. El resto de la década de los 80, la cineasta se dedicó a los formatos cortos, que también le valieron varios reconocimientos.

Su primer largometraje fue Sweetie (1989), seguido de An Angel at my Table (1990); ambos le valieron el reconocimiento internacional que se acrecentó aún más con la llegada de El Piano.

Después vendrían cintas que dividieron la opinión, trabajando con figuras como Nicole Kidman, John Malcovich, Kate Winslet y Meg Ryan. Hasta que llegó El Amor de mi Vida, una historia que le devolvió la atención de la crítica.

En 2013 dio, como muchos otros de sus colegas, el salto a la televisión. Escribió, creó y dirigió la miniserie Top of the Lake, dándole una nominación al Emmy como Mejor Dirección de Miniserie, Película o Especial.

OSCAREABLE

Cuando Ada (Holly Hunter) es vendida en matrimonio a Alistar (Sam Neill), es enviada a Nueva Zelanda con su hija Flora (Anna Paquin) y su piano, el instrumento que ha utilizado para comunicarse, pues no ha dicho ni una sola palabra en años. Por el piano, Ada estará dispuesta a muchas cosas.

SOFIA COPPOLA

Sofia nació en el cine. Hija de los cineastas Eleanor y Francis Ford Coppola, hizo su debut como actriz en El Padrino (1972), pero fue en El Padrino III cuando su actuación fue duramente criticada, por lo que se enfocó a la dirección.

En 1999, hizo su debut como directora con Las Vírgenes Suicidas; la primera vez colaborando con la actriz Kristen Dunst. Para 2004, ganó el Óscar como Mejor Guión Original por Perdidos en Tokio, cinta por la que también la nominaron en la categoría de Mejor Director, convirtiéndose en la tercera mujer en lograrlo.

Maria Antonieta, protagonizada también por Dunst, fue su tercer filme, el cual estrenó en 2006. Por Somewhere, en un Rincón del Corazón, de 2010, ganó el León de Oro del Festival de Cine de Venecia, siendo la primera mujer estadounidense en lograrlo.

Para 2017 logró ser la segunda mujer en la historia del Festival de Cine de Cannes en ganar el premio a Mejor Director por El Seductor.

Coppola también ha experimentado con la dirección de comerciales y, en 2017, la ópera La Traviata.

OSCAREABLE

Un reconocido actor y una joven veinteañera se encuentran en Tokio. Pese a sus diferencias, a ambos los une un sentido de soledad y encuentran, uno en el otro, sentimientos y sensaciones que ya no tenían con sus seres queridos.