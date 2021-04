Hacen historia en el Óscar

KATHRYN BIGELOW

Originaria de California, Kathryn Bigelow inició su carrera a finales de los 70 y principios de los 80. Su primer largometraje fue The Loveless, en 1981, que codirigió con Monty Montgomery y que tuvo como protagonista a Willem Dafoe.

Seis años después llegó Near Dark (1987), que coescribió con Eric Red. Para la década de los 90, la cineasta se fue haciendo de un nombre en Hollywood, a la vez que su trabajo era reconocido como de autora: Acero Azul, Punto de Quiebra y Días Extraños fueron los proyectos que siguieron.

Fue en 2008 cuando todo cambió. Zona de Miedo, una cinta ambientada después de la invasión de Estados Unidos a Iraq, se estrenó en el Festival de Cine de Venecia. La cinta recibió muy buenas críticas desde el inicio. Por su trabajo, la californiana fue la primera mujer en ganar el Directors Guild of America por Mejor Dirección de una Película. Obtuvo, también, el Globo de Oro y el BAFTA a Mejor Dirección.

En marzo de 2010 se llevó el Óscar como Mejor Director, siendo la primera mujer en alzarse con la estatuilla dorada y la cuarta en aspirar a ella.

GRETA GERWIG

Greta Celeste Gerwig nació en Sacramento California en 1983. Aspiraba a ser guionista, pero terminó adentrándose al mundo cinematográfico a través de la actuación.

Entre 2006 y 2009 colaboró en varios proyectos del cineasta Joe Swanberg: coescribió y actuó en Hanna Takes the Stairs (2007) y coescribió, codirigió y actuó en Nights and Weekedns (2008).

Para 2010, inició su colaboración con Noah Baumbach, quien se convertiría en su pareja sentimental. Greenberg (2010), Frances Ha (2012) y Mistress America (2015) fueron algunos de esos filmes en los que participó como actriz y guionista.

Los siguientes años, Gerwig continuó su trabajo como actriz, tanto en cine como en televisión. Pero fue en 2017 con Lady Bird cuando hizo su debut como directora en solitario. Además de atraer buenas críticas, la cinta tuvo éxito en taquilla, ganando casi 80 millones de dólares, de 10 millones que costó.

Lady Bird ganó el Globo de Oro como Mejor Película Musical o Comedia y su protagonista, Saoirse Ronan, se llevó el premio como Mejor Actriz de una Película Musical o Comedia. Para la edición 90 del Óscar, el filme aspiró a las estatuillas de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Actriz (Ronan) y Mejor Actriz de Reparto (Laurie Metcalf). Fue así como Gerwig fue la quinta mujer en la historia en competir por el premio en la categoría de Mejor Dirección.

CHLOÉ ZHAO

Chloé Zhao es una directora de origen chino que ha sobresalido en el cine independiente de Estados Unidos.

Influenciada desde pequeña por la cultura occidental, estudió en Londres y después se mudó a Los Ángeles donde terminó la preparatoria. Su preparación en cine la obtuvo en la New York University Tisch School of Arts.

Su currículum es corto, pero ha sido destacado desde el principio. Su ópera prima, Songs My Brothers Taught Me (2015), se presentó en el Festival de Cine de Sundance. Con su segunda cinta, The Rider (2017), recibió nominaciones a los Independent Spirit Awards.

Nomadland, su historia sobre una mujer nómada, le ha dado la atención internacional, llevándose el Globo de Oro por Mejor Dirección (la segunda mujer en ganar y la primera asiática), además de reconocimientos en el Festival de Cine de Venecia y el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Por el filme, Zhao está nominada al Óscar como Mejor Directora y Mejor Guión Adaptado; además de aspirar al BAFTA y al Directors Guild of America Awards.

EMERALD FENNELL

Hablar de Emerald Fennell remite a su interpretación de Camila Parker Bowls, el eterno amor del Príncipe Carlos de Inglaterra, en la cuarta temporada de The Crown. Sin embargo, la londinense es actriz, novelista, directora de cine, productora y guionista. ¡Y apenas tiene 35 años!

Para 2018, la inglesa fue contratada por su amiga Phoebe Waller-Bridge como guionista principal de la serie Killing Eve. Por su trabajo, fue nominada al Emmy como Mejor Guión de una Serie Drama, por uno de los episodios de la segunda temporada.

A principios de 2019, Fennell anunció lo que sería su debut como directora: Hermosa Venganza, un thriller cómico protagonizado por Carey Mulligan. Estrenado en el Festival de Cine de Sundance de 2020, el filme inmediatamente atrapó a la crítica especializada. El filme logró cinco nominaciones al Óscar este año, entre ellas Mejor Película, Mejor Guión Original (para Fennell) y Mejor Dirección. Hasta ahora, también ha ganado un Critics Choice Award y un Writers Guild of America Awards por la historia.