Hacen en el ISSSTE esperar a jubilados

Cd. Victoria, Tam.- Trabajadores y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se manifestaron luego que por espacio de varias horas no fueron atendidos en la Subdelegación de Prestaciones Económicas ubicada en esta capital; los trabajadores de dichas oficinas demandaban la instalación de un filtro desinfectante por temor a contraer el Covid-19.

Y es que a estas oficinas acuden diariamente decenas de derechohabientes del ISSSTE de prácticamente de todo el estado para realizar algún trámite como créditos y préstamos, créditos para la vivienda, pagos, hipotecas y pensiones, entre otros.

"Estoy desde las cuatro y media... y no hemos querido hacer tanta polémica pero no se vale, si nos van a decir que nos tenemos que ir fuera pues nos vamos porque los que somos de fuera nos vamos a tener que ir, pero si ellos están diciendo que porque tienen el Covid... y no sale nadie a tener la atención con nosotros ¿Cree que es justo que nosotros tengamos respeto?", reclamó una de las personas afectadas.

Fueron entre 60 y 80 personas las que esperaban realizar algún trámite este martes en la Subdelegación, sin embargo no fueron atendidos desde las nueve horas hasta aproximadamente las 12 horas tras la manifestación y la intervención de la unidad 1108 de la Policía Estatal, la cual acudió para poner orden en el lugar. Fue un oficial de Seguridad Pública quien sirvió de interlocutor entre los manifestantes y personal del ISSSTE.

Según mencionó el Policía Estatal, 30 personas contaban con cita mientras que 10 jubilados más lograron registrarse esa misma mañana mientras que el resto habría de ser anotado en una lista para ser recibido el día siguiente.

"Yo vine el día de ayer y nadie me dijo que tenía que sacar mi cita por vía internet o vía telefónica, no alcancé ficha, vengo a Pensionissste, me tuve que retirar, soy de fuera...", indicó otra de las afectadas.

"Hoy llegué desde las siete y media a hacer fila allá afuera, nos anotamos en una lista y no nos dicen nada, sale la señorita nada más (a decirnos) ´es que no pueden atender acá porque estamos dentro de las oficinas´, correcto pero que nos avisen, que nos digan".

Cabe mencionar que la Delegación del ISSSTE en Tamaulipas atiende a más de 420 mil derechohabientes en servicios de salud y económicos.