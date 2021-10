Hacen el ´fuchi´

Jamie Lynn Spears publicará su libro ´Cosas que Debería haber Dicho´ y deseaba donar parte de las ganancias a la organización This is my Brave, la cual se dedica al apoyo de la salud mental, sin embargo, la ONG rechazó la propuesta en apoyo al movimiento ´Free Britney´.

La semana pasada, la menor de los Spears anunció en su cuenta de Instagram que después de un largo proceso de sanación personal, su libro estaba terminado y que parte de las ventas estarían destinadas a la fundación.