Hacen desistir de toma de dirección a maestra. Alega merecer comisión que le dan a otro

Matamoros, Tam.- Tras haber tomado la dirección de la escuela, autoridades de la Secretaría de Educación actuaron de manera inmediata y dialogaron con la maestra Nicte-Ha Queb Queb, para que liberara la misma y llegar a un acuerdo, viendo lo que la motivó a tomar esa decisión.

La misma catedrática explicó que el jueves por la tarde se tuvo una situación difícil, en donde afortunadamente este viernes la solución va por buen camino.

Explicó que ella tenía un derecho de subir de categoría, de acuerdo a las evaluaciones que se les hace por parte de las autoridades educativas, sin embargo al no darle este beneficio sino a otro compañero, es lo que provocó que tomara la dirección de la escuela Profesora Julia García Echavarría.

"Yo tengo 16 años trabajando en esta institución educativa y por antigüedad me correspondía la Subdirección de Gestión, sin embargo no se me otorgó por algunas anomalías que se dieron, pero ya dialogué con las autoridades y yo estaré apoyando una comisión laborando en la zona 17, teniendo un acuerdo con las autoridades educativas", dijo.

La jefa del sector número 26 Laura Teresa Taguada Rodríguez, señaló que en el caso de la maestra ella estaba solicitando la comisión de Subdirección de Gestión, por antigüedad, pero se tomó una decisión en donde sería otra persona.

"Es por eso al molestarse tomó la dirección de este plantel educativo, argumentando que tenía más derecho, pero desconocemos quién la haya asesorado, pero estaba en un error", dijo.

Destacó que se pidió la intervención de las autoridades educativas, quienes acudieron al plantel para poner orden, permitiendo que se solucionara este conflicto, evitando que se tomaran algunas otras instalaciones.

Nicte-Ha Queb Queb.